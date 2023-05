Per què les eleccions municipals són sempre el mes de maig?

Eltornen a celebrar-se unes novesen què els 947 municipis detriaran els seus alcaldes i alcaldesses pels pròxims quatre anys. Serà a finals de maig, com passa sempre. És casualitat que es repeteixin, més o menys, sempre les mateixes dates? La resposta és negativa i hi ha un motiu més enllà de l'atzar o de la tradició.I és que la, que regula els diferents tipus de votacions que se celebren a l'Estat, estableix que les eleccions municipals sempre s'han de celebrar el quart diumenge de maig de cada quatre anys, i que habitualment és l'últim del mes. D'aquesta manera, doncs, aquest cop es vota el 28, el 2019 es va votar el 26, el 2015 va ser el 24 o el 2011 va ser el 22. Això no passa en el cas de leso lesHi ha, però, una excepció. Si en el mateix any que se celebren les municipals hi ha, es pot modificar la data perquè coincideixin. Això és el que va passar, per exemple, als comicis locals d'ara fa quatre anys. Aquell dia, els catalans van triar els seus alcaldes i alcaldesses, però també van elegir els seus representants al

