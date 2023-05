Mèxic, en xoc: troben el cadàver d'una famosa influencer en una fossa comuna

La família de lavivia amb l'ai al cor des de fa pràcticament un mes. La famosahavia desaparegut. Se li havia perdut el rastre a la colònia Jorocho, al municipi de Puruándiro, a l'estat de Michoacán el 21 d'abril. Des de llavors, es desconeixia on podia parar i el seu nucli més proper explicava als mitjans locals que temien per la seva integritat, per si podia haver estat víctima d'algun delicte."Si us plau, ajudi'ns a trobar la meva germana. Ha desaparegut i necessitem la seva ajuda per localitzar-la. La seva família estem destrossats i qualsevol informació ens seria de molta ajuda", aquest va ser l'últim intent de trobar la creadora de contingut elde la qual ha estat trobat recentment en unaen una carretera que uneix els municipis de Villa Morelos i Huaniqueo.Cap dels intents de trobar-la amb vida va resultar ser exitós. Ara, però, almenys, tenen el seu cos. I el de sis persones més que s'han trobat amb ella per motius que encara es desconeixen. Tal com han confirmat diaris nacionals,Prèviament, la Fiscalia de l'Estat de Michoacán ha notificat la troballa de la fossa comuna."Vam detectar una aroma fètida que provenia d'un barranc. Hi vam descendir i vam inspeccionar el que hi havia. Va ser aleshores quan el personal va apuntar que l'olor provenia del fons". La mateixa Fiscalia també ha obert unaper mirar d'esclarir les causes de la mort de la influencer, que tenia més de 24.000 seguidors a Instagram.

