Ryanair demana pagar 45 euros per poder endur-se una ensaïmada de Mallorca

😱 45 € per portar una ensaïmada a l'avió



👉 Ryanair fa pagar perquè diu que és un volum extra d'equipatge de mà #PlantaBaixaTV3



🔗 https://t.co/mgNtEWoQti pic.twitter.com/1s81LgGHPb — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) May 18, 2023

No en som expert però diria que si una ensaïmada ha superat el control de seguretat i les mides de la capsa no superen les d'una maleta de cabina, no te poden impedir pujar-la a bord de l'avió. 🤔 — Pere Pol (@polcreus) May 18, 2023

Tot això s'acaba comprant ensaïmades de quart i posant-les amb la capsa dins la maleta. Ostentera que tenim de passejar mitja dotzena de capses a la mà per mostrar de quin forn són o qui en du més 😄 — Miquela Valls (@miquela_valls) May 18, 2023

L'aerolíniavol fer pagar a unes passatgeres un preu extra per unes. La companyia considera que les caixes en les quals traslladaven aquest producte emblema de lesés un volum extra d'equipatge de mà i, per aquest motiu, s'ha de cobrard'elles.Això han explicat dues veïnes de, municipi de, que es disposaven a visitar uns amics ai van decidir portar com obsequi dues ensaïmades. El que no s'esperaven és que a la porta d'embarcament el personal de Ryanair les obligués a pagar més de quaranta euros per caixa, unde les ensaïmades. Les dones, lluny de cedir, van regalar les delícies balears al personal de la companyia, tal com ho han relatat al Planta Baixa de TV3.Hi ha entitats públiques que tampoc donen una solució assequible, en aquest cas als petits negocis.obliga a les empreses d'ensaïmades a traslladar la seva seu asi volen rebre la concessió per vendre a l’aeroport de Mallorca. Uns fets que ha generat tota mena d'opinions a les xarxes.Tota una polèmica que ha provocat la: el conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Mallorca,, ha anunciat que ha signat cartes dirigides a Aena i Ryanair "exigint una rectificació".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola