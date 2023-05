Rafa Nadal anuncia la seva retirada: «L'any que ve serà l'últim»

El tenista mallorquí, un dels millors de tots els temps, ha anunciat aquest dimecres que es pren un descans "d'uns mesos" i que no jugarà cap partit aquesta temporada. L'objectiu és encarar amb força el que serà "Durant aquest període de repòs, el balear es perdrà ja d'entrada el gran premi de Roland Garros.De moment, no es marca una data de retorn, però insisteix en el fet queen la seva carrera. Segons ha comentat en una roda de premsa des de la Rafa Nadal Academy, "han estat anys complicats, encara que ho emmascaren victòries importants, però la realitat és una altra", assegura. "Quan parlem de, s'ha de parar per solucionar-los, la salut mental és vital", ha argumentat en resposta al motiu pel qual necessita parar la seva activitat en aquest moment.A més a més, el manacorí ha apuntat que la lesió que es va fer a Austràlia no ha evolucionat com a ell i al seu equip els hauria agradat. "Hem estat amb la vista posada en els següents objectius i el més important ja se'm fa impossible", ha assegurat, en referència a Roland Garros. El tenista es va lesionar el passat 18 de gener durant la seva derrota en segona ronda de l'Open d'Austràlia davant el nord-americà Mackenzie McDonald i per culpa d'aquesta absènciaNadal només ha pogut jugar quatre partits enguany, després de perdre's els Masters 1.000 d'Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid i Roma, a banda del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó. "La meva intenció és", ha assegurat. En aquest sentit, ha considerat que podria marcar-se com a objectiu "tornar a finals d'any", per la Copa Davis, i "encarar l'any que ve amb garanties".

