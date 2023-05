Per què hauries de conèixer BB Tricks, la nova i misteriosa estrella del panorama urbà català

Beef amb Yung Beef

Trap, rap... Difícil d'encasellar

Me estáis llamado pija rica y la vd que voy a acabar siéndolo — Bb (@BelizeKazi) May 1, 2023

Si no et sona aquest nom -que, per si t'ho preguntaves, es pronuncia Baby Tricks-, preocupa't perquè deus viure en una cova. És l'artista del moment i del futur. L'endemà que la seva primera cançó, Bambi, es fes pública, uns gurús de la música urbana amb més de 120.000 seguidors a les xarxes socials -Los Xavales- van cridar als quatre vents que havia nascut una estrella. Ells, però, no han estat els únics a alimentar elentorn de BB Tricks. El mateix C. Tangana ha trencat un silenci de mesos a Twitter només per compartir una de les frases més mítiques -sí, ja tenim autoritat per dir mítiques- del seu repertori:. Pam. Rosalía i Bizarrap l'han començat a seguir a Instagram i Karol G també ha compartit uns segons dels seus temes al seu perfil. Qui és aquesta noia?Les xarxes socials i els mitjans de comunicació s'han bolcat amb ella. Hi ha multitud d'articles que en parlen.I és que pràcticament no se sap res d'ella. La informació es dona amb comptagotes i encara no ha concedit cap entrevista.Pel seu rostre també podem aventurar-nos a dir que és força jove. Fins fa dos mesos era desconeguda, ara és la icona d'una nova generació de cantants de trap de la qual tothom parla. I és que en el sector de la música urbana, que teòricament hauria de ser directa, descarada i d'esperit in your face, funciona un bon misteri. Els números parlen per si sols: gairebé dos milions de m'agrada a TikTok, més de 25.000 seguidors a Twitter i prop de 140.000 a Instagram. La Belize ha irromput amb una força en el sector que no es veia des de Badgyal.Per sort, els internautes són el veritable CNI d'aquest país i han rescatat diverses coses del seu passat. Ara, ja sabem que no és nova en la indústria audiovisual. Va fer de model per la portada de llibres educatius de l'ESO i també va participar en unper a la televisió. De fet,ha fet servir un tros d'aquest espot per denigrar-la. Sí, sí, com llegeixes el famós artista de Granada ha publicat recentment un tema només per carregar contra ella: BB TRICKZ IS FOR KIDS. T'ho expliquem.La catalana va publicar fa unes setmanes el seu primer EP de sis cançons, Trickstar, que, a banda de provocar un autèntic terratrèmol en el sector, també va ser l'espurna que va fer erigir el conflicte entre ella i Yung Beef. BB Trickz va baixar al fang i va dedicar un dels temes a carregar durament contra l'artista granadí, conegut per la seva vida nocturna: "T'has enrotllat amb el Yung Beef i ara tens la sida". Cosa que no va agradar gens el seu receptor, que va contraatacar així en el seu tema:Un veterà de la indústria musical ha assenyalat -sense ser citat amb nom i cognoms- a El País que darrere d'aquest beef entre els dos artistes no hi ha res més que un apadrinament, unapensada per fer que la popularitat de la Belize estigui pels núvols i així poder-la fitxar per, el segell de Yung Beef. Ara, però, el gol del seu fitxatge se l'ha anotat la gegantina, una de les marques independents d'Universal Music Group. "Es nota que. Tot, la disputa amb Yung Beef o el tuit de Tangana...", ha apuntat l'especialista. "Es veuen molt les costures del producte", ha rematat. L'expert, però, també fa algunes pinzellades sobre la clau de l'èxit de l'EP: va directe al pop i amb actitud mainstream. Segons ell, tota la indústria s'ha bolcat a fer-li publicitat perquè té tots els números per convertir-se en la icona de la generació Z.L'estil de música de BB Trickz està format per bases musicals senzilles, però és difícil encaixar-la en un gènere musical concret. Se l'ha comparat amb moltes cantants, però potser la que més s'ha repetit és la rapera estatunidenca Hissi Spice, una de les reines del drill, un gènere en voga considerat el germà petit del trap. Trickz i Spice adapten aquest so, al principi aspre i violent, a un ritme més melòdic. Altres veus, però, apunten que a qui més s'assembla és a Rojuu, pel seu so més eteri i electrònic. En els pocs vídeos que ha publicat, també es deixa entreveure que la seva estètica és ridícula. Un do it yourself (DIY). Combina amb facilitat elsper acabar creant productes propis de la nostra època que criden l'atenció.Els balls que presenta als videoclips són carn de coreografies virals de TikTok i les seves frases es difonen sense parar., o "sé que no t'agrada que fumi, però fuck el pulmó". Gamberra i pocavergonya, la Belize fa ritmes ridículs i les interpreta amb un acting d'autèntica passota. Molts, però, acusen la jove promesa del panorama estatal de ser una nena "pìja" que s'ha apropiat d'un estil que no li pertany. Ella, amb fatxenderia, respon a les crítiques:, ha escrit fa poc a Twitter. Les crítiques venen de quan va publicar el videoclip de Missionsuicidia, el seu tema més viral, que s'ha rodat en un barri acomodat de Madrid. No cal mirar-se'l gaire estona per adonar-se queEn aquest món juguen constantment en la mentida. El trap és hereu de l'ostentació del gangsta rap. En ell, els seus artistes aspiren sempre a validar el relat d'ascens social, traçant amb rimes el camí humil des d'on van començar fins ara, amb una vida de luxes que han aconseguit gràcies a la suor del seu front.Un exemple més del joc en què ens té immersos aquesta jove promesa és que canvia constantment de frame. D'aquest videoclip de nena pija cayetana passa a jugar amb. La resposta a qui és BB Trickz canvia constantment i aquesta, potser, és la clau del seu èxit i la seva màgia.

