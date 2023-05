​Ferida molt greu una nena d'11 anys en caure-li una porteria a sobre a Sant Julià de Vilatorta

Unaha resultataquest dimarts(Osona). Segons confirmen fonts policials a l'ACN, el fort vent que ha bufat podria ser la causa delLa menor estava jugant amb uns amics quan una de les porteries de la pista li ha caigut al cap. Elsd'Esquadra han rebut l'avís a dos quarts de vuit del vespre i la menor ha estat traslladada amb l'del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.Des del consistori han confirmat que les porteries de la pista municipal, en el moment dels fets,que les subjecten perquè no caiguin. Han recordat que es tracta d'un espai de lliure accés i també han lamentat que hi ha usuaris que mouen les porteries de lloc i no les tornen a deixar on tocaria. Segons han precisat, des de laperiòdicament es fa una tasca de revisió i es tornen a ancorar.

