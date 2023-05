60.000 euros de compensació

Succés que costa de creure el que ha passat aquesta setmana a un home de, Colòmbia. S'acabava de fer unaperquè, juntament amb la seva parella, havien decidit que no volien tenir més fills perquè no tenen prou recursos per criar-los quan, al cap de pocs dies, es va adonar que havia deixat la donaSegons han donat a conèixer mitjans locals, la parella va quedar completament sorpresa quan va veure el resultat al predictor. Per això, i després de rumiar-ho un temps, van decidir denunciar el metge que havia operat el marit i també la clínica sanitària en què s'havia realitzat la intervenció.Un cop portat el cas als tribunals i després de mesos de tràmits, el jutge encarregat del cas ha sentenciat que tant el doctor com la clínica hauran deEn total, l'import ronda els 60.000 euros per haver fet malament l'operació, cosa que ha conclòs el magistrat i ha deixat recollit a l'acte judicial.I no només això, el jutge també ha considerat provat quei, així i tot, hauria decidit ometre la informació al pacient, que va tenir relacions sexuals sense cap mena de protecció només recuperar-se de la cirurgia i, per això, la seva dona va quedar embarassada. En aquesta línia, el magistrat apunta que el metgeper evitar el risc d'embaràs"."Com que ha quedat provat que els pares no volien procrear més fills, es conclou que hi ha hagut unaque ha repercutit en el camp immaterial, especialment si es té en compte la precària situació econòmica del pare, que actualment no pot treballar a causa dels seus problemes de salut", ha comunicat el magistrat en l'acte emès després del judici.D'aquí se'n deriva la xifra de 60.000 euros. D'una banda, el número correspon a 80 salaris mínims per compensar els perjudicis morals, el que equival a uns 18.700 euros; al pagament d'uns 12.200 euros per pagar la demanda i, finalment, aproximadament 23.000 euros en matèria de manutenció.

