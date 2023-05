Basha Changue o qualsevol altre candidat de la CUP

Llibre

Portada del llibre «Sister Outsider» Foto: Amazon

Sèrie

Cançó

Pel·lícula

Bar

Aquest és un perfil que podríem haver fet sense haver-li preguntat i, segurament, ens hi hauríem apropat bastant. La candidata de laper a governar la ciutat de, no és un personatge especialment conegut per la gran majoria de barcelonins i amb les propostes d’oci que ha escollit, sabem que és un perfil ideal per encapçalar aquesta candidatura però no sé si ens diu alguna cosa que vagi una mica més enllà de la Basha candidata i ens permeti conèixer la Basha ciutadana. Vegem-ho.Un llibre, per a Basha Changue:, d'. Actualment s'està fent la primera traducció al català d'aquest llibre i la candidata de la CUP participa d'aquesta nova edició. Audre Lorde és una escriptora que basa la seva obra en alguns dels trets de la seva identitat: ser dona negra, lesbiana, poeta, activista, supervivent del càncer, mare i feminista. És exactament la mena de llibre que tots esperàvem que triés una candidata de la CUP. Zero sorpreses aquí.Una sèrie:, de. És la sèrie que es basa en la pel·lícula que va fer famós Spike Lee i el va consagrar com una de les veus i mirades del cinema. La Nola, la protagonista d’aquesta història lluita per mantenir-se fidel a si mateixa mentre mira de gestionar la relació que té amb cadascun dels seus tres amants. Amb aquesta tria, Changue s’assegura que té una altra de les inquietuds cupaires coberta: el qüestionament de la monogàmia en l’heteropatriarcat.Una cançó:, de. Aquella cançó dels deque comença amb un “aquí tots lluitem junts” en diferents llengües, inclòs el català. Suposo que la intenció a l’hora de triar aquesta cançó era fer tota una declaració d’intencions així que heus aquí una estrofa de la lletra: Han tratado de pararnos un par de vaqueros / Pero ya está construido el hormiguero / Somos muchos hermanos con muchos primos / La familia es grande porque nos reproducimos. Queda bastant clar el missatge.Una pel·lícula:. Una pel·lícula de ciència-ficció escrita i dirigida peri les germanes. Sense haver vist el film i basant-me només en tot allò que he trobat per Internet i que he preguntat a companys cinèfils sembla que, altre cop, amb aquesta tria queden representades algunes de les interseccionalitats que la CUP té en compte. Té sentit, també, que la candidata d’una organització política assembleària hagi escollit una pel·lícula molt coral en el seu procés de creació: entre tres directors i quatre guionistes creen sis històries intenses.I, per últim, un bar de Barcelona: l’. Un cop més, una tria que demostra l’interès i la preocupació per fomentar la cohesió del teixit social, a través de projectes inclusius i d'empoderament tant de l'espai en si com del barri. Suposo que deu ser difícil, en campanya, treure’s el barret de polític. Encara que sigui per anar a fer un mos.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola