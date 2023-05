Per què funciona «Fast and Furious» si té arguments ridículs? Les claus d'una saga amb motor «blockbuster»

El cinema com a entreteniment

Ser fidel a si mateixa i als seus personatges

Vin Diesel, amb Paul Walker i Dwayne Johnson al fons Foto: Universal Pictures

Arguments carregats de clixés i sexisme

Reivindicar la cultura urbana contra la burgesia del cinema

Aquest divendres torna a les sales de cinema una de les sagues més importants i exitoses de les últimes dècades:La història de la banda dei les trames esbojarrades arriba al seu desè episodi i promet ser una entrega deliciosa pels amants d'aquesta família cinematogràfica. La pregunta que es fa tothom és evident: com sobreviu aquesta dinastia de pel·lícules que semblen escrites per adolescents amb ganes de gresca,d'una empresa competent i per què acaba facturant centenars de milions de dòlars cada vegada que aterra de nou a les grans pantalles?ha de ser conscient que Fast and Furious és una supervivent d'uns temps exempts de l'escrutini que vivim ara. Que, per cert, no és quelcom negatiu. Iniciada el 2001, agrupar noies amb cànons de bellesa dignes d'Instagram amb xulos amb la vestimenta digna de qualsevol videoclip de reggaeton antic i tones de vehicles esportius, de luxe, personalitzats era una bona idea. Fa vint anys.Hi sumes una fórmula màgica que consisteix a crear tot un diccionari de diàlegs, eslògans i frases clixés dites per un conjunt de personatges que són icones del cinema comercial i el resultat és digne d'estudi. I també per fer-se milionari.No ens enganyarem.parteixen d'una base molt simple que molts cineastes, guionistes i productors obliden a l'hora d'exposar les seves pel·lícules carregades de dolor, introspecció i catarsi que ens hauríem estalviat amb un parell de sessions de psicòleg.I això ho sabien de laquant van donar el vistiplau a la primera pel·lícula fa més de vint anys, però ho tenien encara més clar quan van estirar el xiclet una desena de vegades.Deixant de banda opinions de crítics altius que observen els mortals quedòlars contra un edifici en flames, només el fet d'haver llegit aquesta escena fictícia ja et venen ganes de pagar una entrada per veure-la en pantalla gran. La ficció és això. Inventiva, diversió, la imaginació d'un adolescent que acaba de beure per primera vegada un Monster i té totes les hormones del cos revolucionades. El factor entreteniment ha estat una de les claus indiscutibles de Fast and Furious.Què va passar amben la seva etapa més contemporània? Quin sentit tenien qualsevol de les seqüeles deo de? Totes elles, i podríem posar una desena més d'exemples, es van trair a si mateixes. Fast and Furious, en canvi, ha après d'un dels seus cosins cinematogràfics com és Missió Impossible de Tom Cruise: mantenir l'essència, sigui com sigui, de la saga. Els efectes sorpresa, el denominador comú que són els vehicles de luxe o de carreres -és igual si és per saltar d'un pont, per escapar d'un tanc o per fer una cursa pels carrers d'un barri atrotinat-, o la construcció dels personatges sempre hi han estat presents.Especialment, aquests últims, capitanejats per, després per-qui, fins i tot amb la seva mort, va abanderar un final de llegenda del seu personatge- i altres secundaris como la incorporació posterior deo el granhan vertebrat un univers testosterònic i d'hidrocarburs com cap altra saga aconseguirà mai. Són els Avengers de les quatre rodes i dels diàlegs de pa sucat amb oli. Són inigualables.És innegable que cap dels guions de les nou pel·lícules són per emmarcar. Ni tan sols per sentir-se'n gaire orgullós.i s'allunyi del que ens tenen acostumats: cert sexisme que va passar de ser evident a quelcom latent; escenes completament estrambòtiques que desafien les lleis més bàsiques de la física (d'adolescents, rèiem veient la quarta entrega i fèiem broma que s'arribarien a atrevir a tirar cotxes de l'espai, cosa que van fer a la novena pel·lícula) o un conjunt de declaracions, pràcticament totes dites entre dents per Vin Diesel, que omplen els posts d'Instagram més frívols. D'xemples n'hi ha moltíssims., però n'hi ha qui n'està orgullís. I només volen anar a veure aquest contingut., que es descontextualitza tot i que el revisionisme històric està present en cada sala de guionistes de Hollywood, un sector social molt gruixut considera que anar a veureés l'única cosa que el salvarà de la. És una afirmació gruixuda, però les plataformes d'streaming, de votació de films i les cues del cinema no menteixen en exposar aquesta circumstància.El darrer punt, el queque només es veien reflectits al cinema en filtres de color sèpia o groguenc (si veieu aquest filtre vol dir droga, càrtels llatinoamericans o narcotràfic),. La saga va col·locar el reggaeton com una banda sonora vàlida a les seves pel·lícules.dues llegendes del gènere, van passar a ser actors secundaris dels films a partir de la quarta entrega i són dels més estimats per tots els fans. Ells són els responsables del tema que va donar una nova vida a la saga:, la més clàssica, era vista com a contingut de segona. Bruta. I Fast and Furious va integrar-la en el seu ADN. Des de la primera entrega el 2001 fins ara, la BSO de la saga ha estat tot un repertori d'himnes que han quallat de manera permanent en el públic generalista, amb el colofó emotiu que va suposar la cançó deinterpretada per, en homenatgedesprés de la seva mort.Fa vuit anys d'aquest tema i ningú, ningú, no l'ha deixada d'associar a Fast and Furious.I ja no pot estranyar ningú si decideixen fer deu pel·lícules més.

