La imatge de Guardiola (ja esborrada) que rebenta al madridisme

És la imatge d'un equip de persones que saben que han fet bé la feina i que s'han tret del damunt una llosa molt pesada., el seu germà, homes de confiança del de Santpedor al Manchester City;, membres de la Junta;, president d'Abu Dhabi Motorsport Management;, expresident de l'Argentina; i, president del grup propietari del City. Tots amb quatre dits amunt.És la imatge de la polèmica, feta just després de vèncer elper 4 gols a 0 a l'en la tornada de les semifinals de la. La va compartir a Instagram Manel Estiarte juntament amb el text "", però la va haver d'eliminar poc després arran de l'enuig de la parròquia madridista, que ho va interpretar com una falta de respecte.Sigui com sigui, el Manchester City va atropellar el Reial Madrid la nit d'aquest dimecres, que no va ser capaç d'aturar l'allau de futbol dels anglesos i només va poder resar perquè el partit finalitzés amb la mínima renda possible a favor del rival. Guardiola es va mostrar eufòric i així ho va demostrar després en roda de premsa Fins i tot, el presentador, d'El partidazo de la Cope Juanma Castaño ha elogiat el joc de Guardiola , davant la sorpresa dels oients. "", ha assenyalat el periodista, que ha admès que veure els equips del tècnic català "és un goig". Al seu torn, la resta de la premsa espanyola ha deixat titulars per al record , com el del diari As: "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola