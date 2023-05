Un estudi revela que el colesterol i la hipertensió incrementen el risc de patir Alzheimer

Una tensió arterial i nivells de colesterol elevats augmenten notablement el risc de patir Alzheimer, segons ha descobert un estudi de l'European Alzheimer's & Dementia Biobank. La investigació ha corroborat un nexe genètic que connecta la biologia del colesterol, la hipertensió i l'Alzheimer, i obre la porta a noves dianes terapèutiques i a millores de la prevenció.



La recerca ha analitzat gairebé mig milió de mostres genètiques obtingudes de diferents grups d'individus procedents d'arreu d'Europa amb l'objectiu d'aclarir els factors de risc modificables determinats genèticament que poden causar la patologia. Si bé, no detalla els mecanismes que provoquen aquest augment del risc de desenvolupar-la, és que els experts estimen que el 40% de les demències són potencialment evitables modificant factors de risc definits.

Per, un dels impulsors de l’estudi, els resultats han generat molta curiositat perquè, tot i que se sabia que la hipertensió era un factor de risc modificable, es desconeixia que el colesterol també hi jugués un paper destacat. “És possible que la relació observada estigui acotada a nivells molt elevats de colesterol, un fet que ja s’ha demostrat també perjudicial i que augmenta la mortalitat i les complicacions cardiovasculars”, indica l’expert.

