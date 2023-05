Joaquim Forn, l'alcaldable que ha passat a «una millor vida»

En la campanya electoral del 2015,sempre apareixia abans que arrenquessin tots els actes. Ho feia acompanyat de, que era el seu cap de gabinet -ho va acabar sent de Carles Puigdemont i ara és un pes pesant de junts-, i també d'altres membres de l'equip del govern municipal que aspirava a la reelecció, com ara. Forn era un dels homes de la màxima confiança de, que li havia confiat la responsabilitat d'assumir la cartera de Seguretat, i es preocupava personalment de tots els detalls. Fins i tot d'aconseguir un bon espai de cobertura per part dels mitjans en actes singulars, com ara el que va ajuntar en un mateix espai Trias,i sor. Aquell dia tocava vendre "l'ànima social" de CiU en una campanya convertida en un frec a frec ambLa líder dels comuns es va imposar i Forn va continuar com a regidor fins que va ser cridat a files per Carles Puigdemont, que el va convertir en conseller d'Interior a les portes del referèndum de l'1-O. De camí, això sí, va viure des de primera fila l'atemptat a les Rambles del 17-A , episodi que mai oblidarà. Després de la declaració d'independència va entrar a la presó -durant mesos va compartir cel·la amb-, i no en va sortir fins que se li va concedir el tercer grau. Per tant, la campanya del 2019, en la qual va fer d'alcaldable de Junts en tàndem amb Elsa Artadi, la va viure a cavall dei el, on aquelles setmanes se'l jutjava, juntament amb el Govern de l'1-O, per tot el que va passar la tardor del 2017. Un cop indultat, no ha volgut tornar a la política activa. "Ha passat a una millor vida", ha diagnosticat Trias, amb laque el caracteritza, en un acte sobre seguretat a la seu de Junts Què vol dir, aquesta frase? Que l'exalcalde, si aconsegueix tornar al càrrec, no comptarà amb ell per cap responsabilitat directiva municipal. "No li hem d'amargar la vida", ha remarcat Trias, en referència a les tasques professionals del seu exregidor, que ara treballa a. De tots els presos polítics de Junts, Forn és qui més s'ha allunyat de la política.ocupa la presidència del consell nacional; icontinua vinculat a la formació -n'impulsa la fundació associada- després de deixar el lideratge orgànic del partit en el congrés d'de l'estiu passat. L'exconseller d'Interior viu aïllat de les pugnes internes, a diferència dels seus companys, però continua gaudint d'apreci a les files de Junts.De fet, la seva arribada a la seu de campanya genera que tothom s'aixequi de la cadira i el saludi efusivament. En els temps de, Forn va ser l'home fort de la federació de Barcelona, des de la qual va ser un dels puntals que va portar Artur Mas a ser successor de Jordi Pujol al costat d'altres noms com, entre d'altres. En aquell pinyol també hi va ser, més fugaçment, Antoni Vives, regidor amb Trias i que ha acabat acceptant una pena de dos anys de presó per malversació vinculat a Barcelona Regional. Trias, tot i això, assegura que posaria la mà al foc per Vives, com va assenyalar a Nació Amb Forn de regidor de Seguretat -responsabilitat que ocuparà Jordi Martí en cas que Junts aconsegueixi la victòria-, la percepció d'inseguretat va passar, com recorda sempre el candidat. Ell se sent especialment orgullós d'haver fet costat a lai, també, d'haver acabat amb un problema històric: el dels trilers a la Rambla. "Semblava impossible, però ho vam fer", ha rememorat aquest matí. A diferència del 2015, quan era arquitecte de la campanya de Trias, i del 2019, quan feia d'alcaldable des de Soto del Real, en aquestes eleccions Forn s'ho mira des de la distància. I, esclar, des de l'apreci al candidat.

