Us comparteixo aquest vídeo que corre per la xarxes del Pallars Sobirà de l’albirament de l’óssa als voltants del poble de Sorpe al terme municipal d'Alt Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà. Desconec l’autor. pic.twitter.com/4133N9qCxt — Lo Xic de Feliciano ⭑X (@lionelpla) May 16, 2023

L'ja ha fet acte de presència aldesprés del període d'. Així ho ha testimoniat recentment un videoaficionat, que fa pocs dies va captar imatges d'un exemplar prop del poble de, al municipi d'Alt Àneu. Al vídeo, difós a les xarxes socials, es pot veure a l'animal pujant per un pendent, just a tocar de la carretera.Tal com avança aquest dijous el diari Segre, fonts delhan verificat el vídeo, tot assegurant que elsestan realitzant un seguiment dels plantígrads a la zona. La població actual d'ossos al Pirineu no para de créixer i el 2022 es van identificar 76 exemplars , 38 dels quals es troben a Catalunya El plantígrad téi a la Val d'Aran, mentre que la seva petjada és ocasional a laal. La tendència actual, tal com assenyalen els experts, però, és que l'animal, especialment els mascles.De fet, des d'es preveu que la població continuarà creixent els propers anys i encara està molt lluny una fase d'estabilització. "Al Cantàbric hi ha 350 exemplars i encara no hi han arribat", explica, responsable del seguiment de l'os bru.

