Quatre nens sobreviuen 17 dies a la selva amazònica després de patir un accident d'avió

Miracle a l'. Quatre menors, entre els quals un nadó, han estat trobats aquest dimecres amb vida després de. L'avió Cessna 206 en què viatjaven amb tres adults, que han aparegut morts, es va accidentar a la selva del sud deper un problema amb el motor i, des d'aleshores, els nens han sobreviscut en un refugi construït amb pals i branques."Després d'àrdues tasques de recerca de les nostres forces militars, hem trobat amb vida els quatre nens que havien desaparegut per l'accident aeri a Guaviare.", ha anunciat el president colombià,, amb una piulada a Twitter. L'avioneta va ser localitzada en una zona rural propera, però només hi havia els cadàvers dels tres adults.L'indret plujós i espès ha dificultat molt la recerca dels; en la qual han participat més d'un centenar de membres de l'exèrcit i diversos gossos de rastreig, així com indígenes de la regió i helicòpters. Al refugi, van trobar unes tisores i una goma de cabell, a més d'un biberó. Les autoritats colombianes no han informat sobre l'estat de salut dels nens.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola