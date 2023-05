El youtuber Dalas Review, condemnat a 12.000 euros de multa i a llegir la sentència al seu canal durant un mes

Un streamer molt polèmic

Nadie en su sano juicio pensaría que puede pasarse años diciendo barbaridades, inventándose y acusando de los peores delitos a la gente, y que jamás tendría consecuencias.



Un jutge de Barcelona ha condemnat el youtuber i creador de contingut Daniel Santomé, més conegut per l'audiència com a, a indemnitzar ambal pare de la seva anterior parella (una altra creadora de contingut, coneguda com a), a esborrar diversos vídeos del seu canal i a llegir la sentència durant un mes amb un vídeo per setmana. Segons la sentència avançada per eldiario.es, el tribunal sentència Dalas per haver insultat l'home, el seu exsogre, "de manera injustificada". El va titllar de "", entre altres perles.La sentència s'adapta, un dels youtubers més polèmics que ha vist mai la comunitat castellanoparlant. Com explica el rotatiu digital madrileny, el jutge condemna el canari a publicar fins a quatre vídeos on haurà de llegir la condemna "amb una narració al mateix volum i velocitat que els que va utilitzar per insultar el pare de la seva exparella".Conegut per serde tot el panorama a causa de crear contingut de premsa groga, difamatori o, com ell afirma, "que exposa les veritables personalitats de la gent", Dalas Reviewal llarg de la seva carrera. També va ser acusat de delictes sexuals contra diverses menors d'edat,Tot va començar ambque va acabar pel pedregar. Tots dos es van enfrontar a través de vídeos i van començar a exposar les seves vides personals, en una situació que Dalas va esprémer fins al final.En aquest context, amb tot un seguit d'improperis, insults, vexacions i faltes de respecte. L'home el denuncia i el tribunal de Barcelona li acaba donant la raó. La sentència argumenta que, en cap cas, donada la naturalesa de les seves paraules i la rellevància social del youtuber, les seves declaracions no estan amprades per la llibertat d'expressió.es pugui manifestar tota aquesta sèrie d'improperis sense que el receptor no se senti agredit i que el sistema no reaccioni", deixa clar el jutge, segons l'escrit al qual ha tingut accés eldiario.es i que també ha acabat mostrant Miare, una de les parts implicades en tot el cas.

