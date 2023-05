Collboni planteja cobrir les Rondes per fases fins a l'any 2050 per aconseguir més espai públic

Una reforma en 10 fases

Illa s'hi posarà bé si és president

[municipalsinformacional2]Davant diversos funcionaris de justícia en vaga, el candidat del PSC,ha desgranat una de les "propostes estrella" de la campanya electoral: la transformació de les Rondes fins a, més de 25 anys. Collboni ha admès que es tracta d'un projecte a llarg termini que necessitarà la col·laboració de diverses administracions, començant per la Generalitat -per això en l'acte hi ha participat, també,- i també d'ajudes dels fons europeus. Amb dades concretes, la proposta del PSC contempla guanyar 500.000 metres quadrats d'espai públic gràcies a aquestes transformacions, i també cobrir 8 quilòmetres més de les Rondes, començant, aquest proper mandat, per la, que ja està prevista. Tot això, per un valor total de 1.500 milions d'euros, uns 60 milions anuals, que podrien sortir del pressupost municipal.En els propers 25 anys -això són més de sis mandats-, el PSC vol convertir les rondes en "eixos de desenvolupament econòmic, social i mediambiental" per a Barcelona. En aquests 500.000 metres quadrats hi anirien espais verds i d'oci o per generar energia fotovoltaica, però no s'hi preveuen habitatges. "", ha indicat Collboni. El projecte està previst que comenci ja en el proper mandat, amb la cobertura de la Ronda de Dalt entorn de la Vall d'Hebron. En total ja hi ha 7,6 quilòmetres coberts i la previsió, en deu fases, és cobrir-ne 8 més. És així com el PSC vol generar mig milió de metres quadrats més d'espai verd i relligar els barris per on passen les Rondes.La de la Ronda de Dalt és la primera fase per avançar cap a les set "noves centralitats" previstes en el projecte. Aquesta ha de ser la primera fase de lesurbanes que el PSC vol impulsar al llarg dels propers anys a Vall d'Hebron, polígons del Besòs, l'espai de les Tres Xemeneies, la Ciutadella, el Morrot i Montjuïc, la zona de l'Hospital de Bellvitge, i l'entrada de la Diagonal. "La ciutat encara té grans possibilitats de creixement i desenvolupament", ha dit, i ha definit el projecte de Rondes 2050 és un dels "projectes estrella" del PSC per aquest mandat i per als propers anys. "Volem arribar al 2050 havent guanyat mig milió de metres quadrats públics per relligar els barris", ha dit. El pla, a mig i llarg termini, ha de beneficiar les condicions de vida de més de 100.000 barcelonins que viuen entorn de les Rondes, i també a l'Àrea Metropolitana.Collboni ha demanat visió a llarg termini i lideratge per "transformar de veritat" la ciutat i. L'alcaldable ha tret pit de les Rondes de 1992 i, amb el nou pla, es volen cobrir 8 quilòmetres lineals més, a banda dels 7 quilòmetres que ja es preveien fa 30 anys. "És un objectiu possible i plausible, que requerirà d'un esforç pressupostari de l'Ajuntament que es pot fer", ha dit. Els càlculs del PSC és que la inversió serà d'uns 60 milions anuals en infraestructura fins a l'any 2050. La mitjana del pressupost municipal en infraestructures es troba entre 600-700 milions anuals.Hi ha deu fases previstes. Les fases 1, 2, 3 i 4 fan referència a la cobertura de la Ronda de Dalt a la zona de Vall d'Hebron. La fase 5, a la zona nord de la Ronda de Dalt. La fase 6, a la Ronda Litoral, a la zona del Besòs. La fase 7 serà una cobertura selectiva de la Ronda Litoral entre el Fòrum i la Barceloneta. La fase 8, a la Ronda Litoral, a l'alçada del Morrot. La novena fase afecta la zona de Ronda de Dalt, a Sarrià. Per últim, la fase 10, a la Ronda de Dalt a la sortida de Barcelona per la Diagonal. La transformació tindrà impacte en els districtes d'Horta-Guinardó, Gràcia, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella, les Corts, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi.El PSC volen aquest projecte i per això Salvador Illa ha acompanyat Collboni en la presentació d'aquest projecte. També es vol comptar amb. "El Govern, l'Estat i la UE han d'entendre que les transformacions de les ciutats han d'anar en aquest sentit", ha dit. El líder del PSC ha definit el projecte de les Rondes com un exemple de "política útil", amb "realisme i ambició". Illa s'ha compromès que, si arriba a la presidència de la Generalitat, donarà suport i ajuda "de tot tipus" per transformar les Rondes. Els socialistes han reclamat "col·laboració" amb la resta d'administracions i, especialment, amb la Generalitat. "El camí que il·lustra aquesta propost permet posar Barcelona i Catalunya en marxa després de 12 anys perduts", ha indicat. Illa també ha valorat aquesta primera setmana de campanya i ha constatat que Ada Colau i Xavier Trias es van equivocar subestimant el PSC. "Collboni lidera les enquestes", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola