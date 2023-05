Les morts per ictus arribaran als 5 milions el 2030: per què n'hi ha cada vegada més?

El nombre de morts a tot el món perva augmentar de 2 milions el 1990 a més de 3 milions el 2019, i s'espera que augmenti, segons un estudi publicat a, la revista mèdica de l'. L'estudi se centra en l'ictus isquèmic, causat per una obstrucció del flux sanguini al cervell i que és el tipus més comú d'aquesta afectació."L'augment del nombre de morts per ictus isquèmic a tot el món i la previsió que segueixi augmentant en el futur són preocupants, però l'ictus isquèmic", afirma la doctora, autora de l'estudi i investigadora de la, a la Xina. La neuròloga explica que els resultats suggereixen que la combinació de factors de risc relacionats amb l'estil de vida, com el tabaquisme i una dieta rica en sodi, juntament amb altres com la hipertensió arterial i un índex de massa corporal elevat, poden explicar l'increment de casos. També la hipertensió arterial, el colesterol alt, la disfunció renal, la hiperglucèmia i l'IMC elevat.Per a l'estudi, els investigadors van analitzar dades delentre el 1990 i el 2019. A mesura que creixia la població mundial, el nombre global de morts per accidents cerebrovasculars isquèmics va augmentar de 2,04 milions el 1990 a 3,29 milions el 2019. No obstant això, la taxa d'ictus va disminuir de 66 per cada 100.000 persones a"Aquesta disminució en la taxa d'accidents cerebrovasculars probablement significa que l'augment general en el nombre d'accidents cerebrovasculars a tot el món és", apunta Xiong. Els investigadors van descobrir que el nombre de morts per ictus isquèmic continuarà augmentant fins a assolir els 4,9 milions el 2030 i van predir que el nombre total de morts podria arribar fins also prevenen aquests factors de risc.

