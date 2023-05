La natalitat a Catalunya baixa després de la Covid: on neixen més criatures?

Quin és el territori català on neixen més criatures?

La natalitat a Catalunya cau en picat de manera imparable. Segons, les xifres no menteixen: hi ha una pèrdua de naixements de l'11% des del 2019, l'any anterior a l'inici de la pandèmia de Covid-19. En comparativa, durant els primers tres mesos de 2023 van néixer un 10,7% menys de nadons que durant la mateixa etapa de 2019. La xifra és menys escandalosa si es compara només amb l'any 2022, suposant un descens de l'1,58%.entre gener, febrer i març del 2023.Les dades de l'INE assenyalen que la demarcació deés el territori català on més nadons han nascut, fins a un 4% més en comparació al 2022. Les demarcacions deno han patit cap modificació, pràcticament calquen les xifres de naixements del primer trimestre d'aquest any amb els mesos inicials del 2022. Ara bé,Segons les xifres de l'organització espanyola, la demarcació que aglutina l'àrea metropolitana ide naixements durant gener, febrer i març d'aquest any que de l'anterior. Però no tot són males notícies sobre natalitat a Barcelona.En concret, la xifra de nadons nascuts de mares amb 50 anys o més durant els tres primers mesos de l'any 2023 a la demarcació de Barcelona supera en un 31% als del 2022. És una circumstància que també es repeteix, de manera similar, a Madrid. Si a Barcelona comparem la xifra del 2023 amb la del 2019, l'increment és encara més gran: del 64%.en aquesta franja d'edat, un 0,13% del total.

