Un home ferit greu després d'incendiar-se el seu patinet elèctric a Santa Coloma de Gramenet

Un home ha resultat ferit greu el matí d'aquest dijous després que s'hagi incendiat el patinet elèctric amb què viatjava a Santa Coloma de Gramenet. Segons han detallat fonts dels Bombers, els fets han passat a les 6:28 hores, al carrer Doctor Pagès, quan, per causes que es desconeixen, el patinet ha quedat engolit per les flames.



El cos hi ha enviat una dotació, que ha pogut apagar el foc ràpidament, mentre que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha destinat tres dotacions al lloc dels fets i ha traslladat l'home a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on ha ingressat en estat greu per les cremades que ha patit.

Accidents com aquest van motivar el mes de febrer que l' prohibís fins al juliol l'entrada de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal al transport públic . En paral·lel, durant aquest període s'està impulsant l'habilitació de places d'aparcament de patinets a les estacions ferroviàries i intercanviadors de bus.