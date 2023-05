Ada Colau, l'alcaldessa que vol transformar «hàbits» per combatre l'emergència climàtica

Fa temps que ha quedat clar quese sent més còmode a la resta de xarxes socials que a Twitter. Les bondats d'Instagram, TikTok o Youtube guanyen la partida de preferències de la líder de Barcelona en Comú de llarg. Ara, però, són els creadors de continguts d'aquests altres espais digitals els que demanen a l'alcaldessa per aspectes que consideren clau, com el. En aquesta última carpeta, un dels eixos de l'herència política de Colau els últims vuit anys amb polítiques com els eixos verds o la Zona de Baixes Emissions, l'alcaldessa encoratja la població i les institucions a assumirper reduir l'impacte sobre el medi ambient.Després d'haver estat entrevistada per Nació , Ada Colau rep les preguntes de quatre influencers: Viviane Ogou , activista antiracista i fundadora de Puerta de África (I Premi Woman of Europe 2022); La Facu , tiktoker i defensora dels drets LGTBI+; Erik Harley, reporter expert en urbanisme; Lorena Izquierdo , divulgadora i activista per a la sostenibilitat i el veganisme.- Molt d'acord. Nosaltres sempre hem a favor del dret a decidir, en tots els temes. En temes de ciutat i també en l'àmbit català. Pensem que som una majoria social que volem resoldre els temes democràticament, respectant totes les posicions però permetent que la gent pugui votar. I, mentrestant, a Barcelona també voldrem exercir el nostre dret a decidir. Perquè hem fet un canvi en el reglament de participació ciutadana per poder fer consultes. Malauradament, això ens ha confrontat amb el lobby de l'aigua, amb l'empresa privada de l'aigua, que ens ha impugnat el nostre dret a decidir, perquè no vol que consultem a la ciutadania. Nosaltres continuarem lluitant pel dret a decidir sobre temes de ciutat a Barcelona.- L'educació és bàsica. Pensem que s'ha d'impulsar molt més a les escoles les formació en els valors del feminisme i d'orgull LGTBI. I, per això, una les propostes concretes que hem fet per reforçar les nostres escoles i protegir la infància és posar psicòlegs a totes les escoles.- Molt d'acord. Estem en una situació d'emergència climàtica. No és una cosa del futur, és una cosa del present. I això fa que haguem de canviar molts hàbits. En aquests anys hem estat capital mundial de l'alimentació sostenible, i hem impulsat moltes polítiques, per exemple a les escoles, per fer consum de proximitat, per reduir el consum de carn o per fer producte de temporada treballant amb els mercats.- Jo mateixa, com a dona feminista que també ha patit el ciberassetjament, soc molt conscient que aquest tema ha anat a més i que calen regulacions. No té cap sentit que insultar i amenaçar a la realitat física sigui delicte i que després, a les xarxes, es pugui fer amb impunitat. Nosaltres tenim una eina a l'Ajuntament que és l'Oficina per la No Discriminació, on hem començat a personar-nos en casos greus d'atacs masclistes o racistes. I una altra línia que volem treballar és la del ciberassetjament, perquè com a Ajuntament puguem acompanyar les víctimes perquè no estiguin soles, i tingui assessorament psicològic i jurídic gratuït per poder-se defensar als tribunals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola