​Igualada va incomplir el pla de sequera per omplir un llac artificial

Quedarà sense sanció

va incomplir elel novembre de l'any passat, quan malgrat les restriccions per la sequera,del Parc Central. Tot i que l'ajuntament s'excusa que es tractava d'aigua freàtica, l'administració hidràulica destaca que fer-hoamb tota mena de recursos hídrics.El llac artificial es va obrir al públic fa tot just una setmana enmig de laa la ciutat per la despesa d'aigua que representa. Forma part d'un projecte de transformació urbana iniciat l'any 2017, amb la primera fase d'urbanització deld'Igualada, una instal·lació que l'Ajuntament vol convertir en un gran punt verd de la ciutat.Des de l'Ajuntament d'Igualada, el regidor de Sostenibilitat,, assegura que podien omplir el llac amb, tal com van fer. A més, destaca que la capacitat del llac, de 350 m3, representa el “10% de l'aigua que hi ha en una piscina olímpica”, i subratlla el paper ambiental de la instal·lació que, segons diu, s'ha convertit en "un punt de vida, amb un reservori d'animals i una illa climàtica". En aquest sentit, insisteix en el fet que "Igualada ha fet els deures en la gestió responsable de l'aigua".Omplir llacs artificials. Tot i això, l'acció quedarà. I és que tal com recorda l'ACA, l' acord subscrit al Parlament per la majoria de forces polítiques , les multes només es podran començar a aplicar un mes després de la convocatòria. Està previst que, en els pròxims dies, es publiqui al DOGC la llei de mesures extraordinàries de sequera, on sí que es contempla el règim sancionador en cas d'incompliments.En aquest sentit, encara hi ha dos ajuntaments –- que no han presentat els plans d'emergència per sequera tres anys després que fos obligatori . Per altra banda, només el tenen aprovat 28 dels 64 ajuntaments que l'havien de presentar per tenir una població superior als 20.000 ajuntaments.

