Últim dia per dipositar el vot per correu a les eleccions del 28-M

a les eleccions municipals delInicialment, el termini era el 24 però la Junta Electoral Central (JEC) va decidir allargar-lo un dia més, fins aquest dijous. Segons dades de Correus,han sol·licitat aquest mètode de votació a Catalunya.Les persones que van demanar el vot per correu han rebut a casa laper poder votar i han d'anar amb la butlleta juntament amb el certificat d'inscripció del cens a una oficina deper dipositar el seu vot. Al conjunt de l'Estat, Correus ha admès 1.082.030 sol·licituds de vot per correu.Del total de sol·licituds a Catalunya, 66.176 han fet la sol·licitud de formaen alguna de les oficines del servei postal, mentre que les 14.013 restants ho han fet de forma. En el cas de les sol·licituds presencials, a la demarcació den'hi ha hagut 49.298, seguida per la deamb 6.218, per la deamb 5.488 i per la deamb 5.172. Pel que fa a les telemàtiques han estat 10.705, 1.256, 1.138 i 914 respectivament.En les eleccions, que van coincidir amb les, a Catalunya van votar per correu 92.747 persones, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). 65.172 persones a la província de Barcelona, 10.309 a la de Tarragona, 8.237 a la de Lleida i 9.029 a la de Girona.El rècord de vot per correu en uns comicis va ser en les últimes eleccions al Parlament, el 14 de febrer del 2021, quan en un context de pandèmia i de restriccions van sol·licitar el vot per correu més de 284.000 persones.

