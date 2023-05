La sortida triomfal de Guardiola de la roda de premsa: «Dit això, bon viatge de tornada»

El futbol va viure aquest dimecres una nit per a la història. El Manchester City de Pep Guardiola va donar una lliçó a l'equip més dominant de laen una de les tornades de semifinals més desigualades dels darrers temps. Elno va ser capaç d'aturar l'allau de futbol dels anglesos i només va poder resar perquè el partit finalitzés amb la mínima renda possible a favor del rival.Ja des del primer gol, es va veure un Guardiola eufòric, alliberat després de la remuntada que va patir la temporada passada, i a la roda de premsa posterior així ho va mostrar. L'exhibició es va traslladar fora del camp i el de Santpedor va alliçonar també la premsa de la capital de l'Estat. Després de tot, va deixar un comiat triomfal de la sala de premsa: "", va etzibar.Fins i tot, el presentador, d'El partidazo de la Cope Juanma Castaño ha elogiat el joc de Guardiola , davant la sorpresa dels oients. "", ha assenyalat el periodista, que ha admès que veure els equips del tècnic català "és un goig". Al seu torn, la resta de la premsa espanyola ha deixat titulars per al record , com el del diari As: "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola