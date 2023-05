Titulars històrics de la premsa de Madrid per la victòria del City de Guardiola: «Per plorar...»

🧐 #LaOpiniónDeJuanma:



🙄 "El Real Madrid parecía un monigote en manos del City. Ha sido un baile increíble"



😬 "Florentino no ha dicho absolutamente nada. Un verdadero líder debería hablar en días como hoy"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/3DJd0ZrICa — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 17, 2023

L'equip anglès va passar per sobre del conjunt blanc amb un contundent 4 a 0 a la tornada de les semifinals de la Champions League. Desfer-se del malson de l'any passat ha suposat una onada d'alegria per molts seguidors anglesos i, evidentment, molts més des de Barcelona que aplaudeixen Guardiola i celebren la derrota del Madrid. Donades les circumstàncies,a, com va anomenar Guardiola en el seu moment la, que han entomat el discurs del "final de cicle" per una plantilla blanca que ho ha guanyat tot.Mitjans comno han amagat la decepció absoluta que va suposar veure jugar el Reial Madrid i la incapacitat dede contrarestar el plantejament tàctic de Guardiola., titulava Marca, amb tots els jugadors capcots., resava l'As, amb una fotografia de Karim Benzema tapant-se la cara amb la mà. Fins i tot a les ràdios, com a la cadena COPE, es rendien a Guardiola.presentador del programa radiofònic, es va desfer en bones paraules cap a Guardiola, la seva gesta futbolística i la seva mentalitat a l'hora de plantejar la seva estratègia contra el Reial Madrid. En una editorial que semblava que arribava des de Barcelona i no des de la capital espanyola, Castaño també va carregar amb duresa contra Carlo Ancelotti i els jugadors blancs. "assenyalava el periodista.

