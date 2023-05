En marxa la vaga de 24 hores dels autobusos de Barcelona: consulta els serveis mínims

⚠️🚌 Avui dijous, afectacions al servei de #busbcn per convocatòria de vaga.



- Els serveis mínims a les franges de 6:30 a 9:30 h i de 16 a 20 h, seran d'un 40%.

- Per a la resta de la jornada, els serveis mínims seran d'un 20%.



ℹ️ Més info: https://t.co/CMfT5QtHBM pic.twitter.com/tfLlgtCNQc — TMBinfo (@TMBinfo) May 18, 2023

🔵 El temps d’espera ha pujat a 20 minuts i mig centenar de persones s’acumulen en filera. Molts dels usuaris es queden sense entrar a l’autobús perquè van plens. @radioestel pic.twitter.com/fQEtM57YtZ — Silvia Muñoz (@silviamunozmar) May 18, 2023

Com seran les vagues en els pròxims dies?

Els treballadors del sector del transport professional a Catalunya i Espanya mantenen una vaga de 24 hores durant tot el dijous. Aquesta aturada forma part del marc de vagues convocades pels sindicats). Tot el país es veu afectat, però la xarxa d'autobusos de Barcelona és una de les més afectades de tot el territori. Cal remarcar que la vaga no tindrà el mateix seguiment ni les mateixes afectacions a tot el país.Per això mateix una de les més notòries és la dels treballadors de TMB, que afectarà en hores punta i ja provoca aglomeracions.del matí) quins són els serveis mínims dels quals es disposarà a les línies de Barcelona.seran d'un, els serveis mínims seran d'unMolts usuaris ja destaquen a les xarxes socials les dificultats per pujar a un autobús pels carrers de Barcelona.. Diversos mitjans de la capital catalana, com betevé o Ràdio Estel, afirmen que molts usuaris es queden sense poder pujar al vehicle.Les afectacions seran parcials: de vuit a deu del matí, de quatre a sis de la tarda i de dues a quatre de la matinada. Els treballadors fan vaga perquè denuncien que no s'ha complert el conveni signat a l'octubre. El dia 18 de maig, els sindicatstambé han convocat unaEls serveis mínims preveuen un 40% del servei en els dies d'aturades parcials entre les vuit i les deu del matí, i entre les quatre i les sis de la tarda; i dels 20% a les que es produiran entre les dues i les quatre de la matinada. A més, el Govern va decretar que s'haurà de garantir unper línia.

