García-Page, a la seva filla: «Tu estudies el cos humà a Medicina, però les pràctiques les fa el teu germà»

✍🏻Así no es Castilla-La Mancha ni sus gentes.



🔴Esto es Emiliano GarcíaPage en estado puro.



Vergonzoso. pic.twitter.com/xgKv5FAdKa — Lola Merino🚜🇪🇸 (@lolamerino68) May 17, 2023

Durant les campanyes electorals, els polítics abandonen el seu posat distant i tecnòcrata per apropar-se a l'electorat i generar simpatia. Si bé, a vegades la inhibició porta a escenes polèmiques i criticables, com és el cas de la protagonitzada aquest dimecres pel president socialista de Castella i Lleó,, sobre la vida sexual dels seus fills.En un acte a Guadalajara, el candidat dela la reelecció va assegurar que amb el fill, sí que s'atreveix a parlar sobre la vida sentimental, perquè és "un noi d'aquells de raça", però no amb la filla. "Jo li ho dic sempre: ''", va deixar anar, abans de rematar tot dient que "ja ha tingut parelles, però".Aquesta és, però, l'única intervenció amb aquest tarannà de García-Page durant la campanya. Fa una setmana, ja va reblar sobre l'alcaldessa del seu partit al municipi de Talavera de la Reina,, que. "Si els del PP volen treure's la Tita del damunt, ja saben què han de fer", va fer broma. Tot plegat li ha comportat una allau de crítiques a les xarxes socials i dels partits a l'oposició.

