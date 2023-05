No hi ha qui s'ho cregui: el gran discurs de Juanma Castaño sobre Pep Guardiola a la COPE

🧐 #LaOpiniónDeJuanma:



🙄 "El Real Madrid parecía un monigote en manos del City. Ha sido un baile increíble"



😬 "Florentino no ha dicho absolutamente nada. Un verdadero líder debería hablar en días como hoy"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/3DJd0ZrICa — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 17, 2023

va passar per sobre del Reial Madrid en la tornada de les semifinals de la Un indiscutible 4 a 0 enterra el malson que va suposar la remuntada dels blancs en l'edició de l'any passat, una maledicció que perseguia l'entrenador català en els darrers 365 dies. Ara, amb el somriure als llavis, que esperen un nou puro a la boca en el cas que guanyin la Champions davant l', Guardiola rep elogis a tort i a dret per la seva actuació. La sorpresa, però, és que aquests aplaudiments també han arribat des de Madrid.presentador del programa radiofònic, es va desfer en bones paraules cap a Guardiola, la seva gesta futbolística i la seva mentalitat a l'hora de plantejar la seva estratègia contra el Reial Madrid. En una editorial que semblava que arribava des de Barcelona i no des de la capital espanyola, Castaño també va carregar amb duresa contra Carlo Ancelotti i els jugadors blancs. "assenyalava el periodista."En els primers 25 minuts de partit,El City portava 245 passades en aquell moment", es lamentava als micròfons de la COPE. La sorpresa arribava amb els elogis desfermats cap a Guardiola., traieu-vos tots els prejudicis que tinguin al cap i admetin que. Si juga un equip de Guardiola, dona gust encendre la tele i veure'l", sentenciava Castaño, en un discurs pràcticament sense precedents.El periodista de Gijóni del plantejament d'Ancelotti, a qui va criticar per no saber reaccionar de manera adequada davant el vendaval cityzen. "El Madrid ha mostrat totes les seves debilitats. Especialment l'edat i els quilòmetres fets aquesta temporada", rematava el presentador de la COPE.

