20:47 La Conselleria de Cultura crea un web per unificar tots els ajuts



El Departament de Cultura, encapçalat per Natàlia Garriga, ha creat una pàgina web per unificar tots els ajuts culturals. Aquí trobaràs la línia de subvencions que t'interessa sense haver de donar mil voltes.



20:38 Les associacions veïnals demanen a les administracions accelerar la retirada d'amiant: "Ens està matant ara"



La Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc) ha demanat a les administracions accelerar la retirada d'amiant: "No és passat, és present: ens està matant ara", ha alertat el vicepresident de l'entitat, Albert Torrents, en un comunicat aquest dimecres. Per això, ha proposat mesures per dur a terme la retirada, com promoure formacions especialitzades dels equips tècnics, instar el Govern que doti de recursos suficients el seu pla d'acció, i agilitzar les tramitacions dels permisos per detectar l'amiant.

17:14 Presó provisional sense fiança per l'acusat d'assassinar la seva parella embarassada a Manresa



La magistrada del jutjat de Manresa ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per al presumpte autor de l'assassinat de la seva parella a Manresa. Els Mossos el van detenir dilluns i aquest dimecres s'ha negat a declarar davant el jutge. Els fets van passar fa deu dies, quan la dona, embarassada d'uns quatre mesos, va ser trobada morta al pis on convivia amb la parella. Els resultats forenses i la investigació el van apuntar com a principal sospitós. El defineixen com una persona "agressiva" i es detalla que va obligar un amic a trucar el 112 dient que la dona havia caigut per les escales. La causa, que no s'ha declarat secreta, està oberta per un delicte d'homicidi consumat.

16:58 Josephine Agustí, la primera ciclista federada trans de Catalunya



Havia practicat ciclisme durant més de vint anys amb una fitxa federativa masculina sense cap problema. Però, en el moment que va decidir fer el trànsit i va reclamar que se li reconegués oficialment el canvi de gènere, la reusenca Josephine Agustí va comprovar que no seria un procés fàcil. La Federació Catalana de Ciclisme es negava a acceptar la modificació i li exigia que continués inscrita "tal com diu el DNI". Amb el suport i l'assessorament de la Xarxa de Servei d'Atenció Integral (SAI) LGBTI va iniciar els tràmits per revertir una situació "desconeguda" fins llavors. Ara ja és la primera ciclista federada trans de Catalunya.

16:56 Denuncien una agressió transfòbica a Tortosa



Les entitats Vaga Feminista Ebre i LGTeBre denuncien una agressió transfòbica a Tortosa el passat dimecres dia 10 de maig. Els fets haurien passat quan ella anava a llençar les escombraries a la plaça Gerard Vergés i un home, de 75 anys, "va increpar-la física i verbalment" segons el comunicat de les entitats locals.

11:40 El Parlament al·lega davant la JEC que Borràs continua pendent del TS pel seu escó El Parlament ha defensat davant la Junta Electoral Central (JEC) que no ha retirat l'escó a la presidenta suspesa de la cambra, Laura Borràs, perquè el Tribunal Suprem (TS) encara ha de resoldre el recurs de cassació contra la sentència que la va condemnar per prevaricació i falsedat documental. Així consta en l'escrit d'al·legacions, consultat per Europa Press, amb el qual el Parlament va respondre dilluns al requeriment en què la JEC demanava a la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, explicar per què encara no han rellevat Borràs. La JEC va declarar inelegible Borràs després de ser condemnada per prevaricació i falsedat documental i ha ordenat retirar-li l'escó, una decisió que ha estat recorreguda tant per Borràs com pel Parlament.

10:06 Els municipis amb embassaments busquen alternatives econòmiques per la sequera



Els tres embassaments més importants de la Catalunya Central –Sau, la Baells i la Llosa del Cavall- es troben sota mínims. La poca aigua que hi queda fa que les empreses d'oci no hi puguin treballar i, de retruc, el sector de l'hostaleria i turisme temen perdre clientela. Per tot plegat, els municipis directament vinculats s'estan replantejant el seu model econòmic. Des de Vilanova de Sau, la cap de llista d'Independents, Mila Martínez, aposta per una diversificació de les activitats, mentre que l'alcalde de Cercs i candidat de Junts, Jesús Calderer, vol aprofitar el turisme de sequera i organitzar visites a l'església del segle XII que va quedar submergida pel pantà de la Baells.