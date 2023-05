Israel prepara una llei que prohibiria l'ús de la bandera palestina en reunions de més de tres persones

En què consisteix aquesta llei?

(el Parlament d'Israel), ha aprovat un avantprojecte de llei que prohibiria l'ús de banderesen reunions de més de tres persones, una mesura que a la pràctica podria castigar la bandera palestina. Aquesta mesura es posa sobre la taula enmig d'unes fortes tensions entre Israel i Palestina que es podrien escenificar en la Marxa de la Bandera d'Israel, prevista per aquest mateix dijous a Jerusalem.L'avantprojecte de llei encara haurà de passar per altres dues lectures abans de ser aprovat, però que en aquesta primera ha comptat amb el suport de 54 membres del Parlament. Només 16 parlamentaris han votat en contra.Segons el diari israelià, la llei estipula que si almenys tres persones aixequen una bandera d'una "entitat hostil" o un "estat enemic" en públic, aquesta reunió es considerarà prohibida, i per tant els seus participants podran ser arrestats., a més de donar permís a les Forces de Seguretat de dissoldre l'agrupació amb els mitjans dels quals disposi.

