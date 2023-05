Es gasta gairebé 1.000 euros pel concert de Coldplay a Barcelona i li toca anar a la mesa electoral

Una amiga se ha gastado 900€ en las entradas para coldplay en Barcelona el domingo 28 y le ha tocado en la mesa electoral pic.twitter.com/EHAIYwTKEp — Maria 🌙 (@maariadess) May 14, 2023

Puede pedir no ir y justificarlo … pero lo de los 900€ no tiene arreglo . — Adrián Rosales Actor (@actoradrianrdc) May 15, 2023

La publicació de la Maria s'ha fet viral ràpidament a les xarxes socials. Sota el nom d'usuari de Twitter @maariadess ha explicat, sota la mirada riallera dels internautes, que una amiga sevaa l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el pròxim 28 de maig.El grup de música capitanejat per l'artista anglès Chris Martin actua dos dies a la capital catalana: el 24 i el 28. Ella ha tingut tan mala sort que només va trobar entrades per al dia d'eleccions municipals i ara li han notificat queTot i que molts s'han rigut de la situació d'aquesta jove, d'altres han optat per facilitar-li possibles. Alguns, per exemple, li han recomanat que no es presenti a la mesa electoral el diumenge. Però no han estat pocs els internautes que, certament, han apuntat que aquesta acció podria tenir conseqüències legals.Per evitar anar a la mesa s'ha d'aportar una justificació vàlida. I encara que l'assistència a un concert no és una excusa recollida a la Llei orgànica del Règim Electoral General (), sí que hi ha possibilitats que sigui acceptada per unaA hores d'ara, més d'un milió de persones han vist la publicació, que ja té 17.000 m'agrades. Un dels comentaris més repetits és com ha pogut tenir tan mala sort l'amiga de la Maria. Però tampoc ha passat per alt l'que ha pagat per anar al concert de la banda britànica.

