Borràs i Puigdemont es vesteixen de bombers de Junts a Badalona

La intervenció de Carles Puigdemont durant l'acte de Junts a Badalona Foto: Junts

de bombers a. L'acte estava previst com el gran moment de la campanya deen una ciutat on la lluita del partit és per mantenir representació a l'Ajuntament, però ningú esperava que fos per apagar l'incendi que han generat les declaracions del candidat David Torrents sobre la preferència per Xavier Garcia Albiol abans que per l'alcaldable d’ERC , a qui no vol fer "seguidisme" i sobre el qual pesa cert rancor perquè no li ha proporcionat els càrrecs que sol·licitava per la seva regidoria. Tot i que el seu enfocament era més personal que de partit, la declaració d'intencions delno deixa d'anar amb la línia de Borràs i els seus en l'atac cap a la formació republicana.Davant de més d'un centenar de persones a la plaça de la, en ple centre badaloní superant les expectatives dels organitzadors, que s'han quedat sense cadires i s'han vist obligats a deixar gent dempeus, l'expresident de la, la presidenta suspesa deli la seva tropa, ambal capdavant ibregant perquè tot sortís com està previst, tots plegats han posat èmfasi en presentar Torrents com l'opció més clara i efectiva per plantar cara a Albiol.La polèmica del dia no ha truncat cap de les previsions: abans de l'acte, elper amenitzar l'espera dels assistents, que feien tertúlia sobre les paraules de Torrents en l'entrevista a Badalona Comunicació. "Més enllà de Badalona, no s'ha entès el que volia dir, però el d'no val per a res", deia un dels veïns de la ciutat, mentre una altra badalonina afegia que "ensí, aquest ho fa bé". Entremig, Borràs s'il·lusionava amb l'assistència de l'actor: "Ara sí que puja el nivell!", ha dit la presidenta de la formació.El diputat Dalmases ha estat l'encarregat d'obrir l'acte, en un discurs que ja volia servir de mànega per apagar les flames: "El futur de Badalona serà Albiol o Torrents", ha dit la mà dreta de Borràs, que ha presentat l'alcaldable com l'"antítesi del". L'ha succeït Madaula, secretària segona de la mesa del Parlament, que ha assegurat que el candidat a Badalona tombarà "el laboratori dela Espanya", que, a parer seu, és Albiol. Borràs ha continuat en la mateixa línia, assegurant que Torrents és "el millor servidor públic possible", però ha anat més enllà de la ciutat.En aquest sentit, ha apuntat contra el "" d'ERC i ela Barcelona, que, segons Borràs, "fan veure que no governen amb". La presidenta de Junts ha continuat assegurant que lano representa la seva formació i ha continuat carregant contra la connivència entre els socialistes i els republicans, acusant aquests últims de "vendre vots a Madrid per acabar perdent drets a Catalunya" i de fer desaparèixer el "fracàs" de la taula de diàleg.Com a teloner del candidat, ha estat Puigdemont qui li ha dedicat un vídeo remarcant, com la resta dels compareixents, la feina que fa a peu de. Val a dir que a Torrents no se li pot negar que es passegi constantment pels carrers de la ciutat, fet que l'ha posat en molt millor posició per aquests comicis respecte als de 2019, quan va saber reflotar una formació partint des de zero com unmés de la ciutat: l'antigava quedar-se sense regidors el 2015 pagant en part la factura de facilitar l'alcaldia d'Albiol el 2011.Ha estat Torrents qui ha clos l'acte, mullant-se, i, de retruc intentant acabar d'apagar l'incendi que ha generat. Així, ha assegurat que, si depèn d'ell, Albiol mai serà alcalde de Badalona. "Aturarem el populisme i el feixisme a les urnes", ha dit, però també ha apuntat cap a ERC, a qui ha advertit que s'hauran de treballar el seu suport. Sobre les seves crítiques a Montornès, ha explicat que després de la polèmica s'ha nomenat la cap deque demanava des de fa mig any.Després de citar problemàtiques de ciutat com la, lao la gestió de, Torrents ha cridat a omplir les urnes. Les mateixes urnes seran les que decidiran el seu futur, el de Junts i el de Badalona el pròxim 28 de maig. El missatge queda clar. Ni PP ni ERC. El candidat republicà també diu que "Ni Albiol ni Sabater". La batalla està servida i d'aquí a menys de dues setmanes se'n determinarà el vencedor.

