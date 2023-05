Maragall i Aragonès prometen replantejar el turisme a la Barceloneta: «No pot ser una plaga»

"No hi ha a un altre lloc del planeta un barri com la Barceloneta". No ha dubtat el president de la Generalitat,, a fer aquesta rotunda declaració en un acte des de la plaça del Poeta Boscà del barri marítim de la capital catalana, després d'haver visitat durant una hora diversos comerços del barri de la mà del candidat a l'alcaldia,, i de tastar de primera mà com el turisme s'ha endut per endavant molt dels llocs emblemàtics del barri. És per això que des d'ERC s'han compromès a gestionar-lo perquè repercuteixi positivament a la ciutat: "No volem viure elcom unaque ha caigut a sobre, i menys com una eixa d'expulsió dels veïns i comerciants", ha expressat Maragall.Ha assegurat que l'Ajuntament ha de "governar el turisme" perquè contribueixi al "benestar col·lectiu" i evitar els efectes negatius que genera. "Hem de garantir que el comerç de proximitat sigui de proximitat i que la Barceloneta no sigui un barri de. Volem un barri que mantingui la fisonomia, història i tradició", ha declarat. A més, s'ha compromès a seure amb elper abordar els creuers amb "totes les conseqüències": "Em comprometo a seure amb el Port. Mirar als ulls el president i parlar del que significa".I no només això, també ha assegurat que "governarà bé" la, començant, en primer lloc, per un replantejament amb el veïnat. "La Copa Amèrica ha de ser un, i no una altra plaga que ens ha caigut a sobre, ha de ser font de recuperació, d'orgull i".Aragonès, per la seva banda, ha reivindicat un espai públic "ordenat" on s'hi pugui respirar "" i seguretat per a tothom". I ha assegurat que això només podrà passar si Maragall és el futur alcalde de Barcelona, també per defensar un servei digne de"Sabem que Collboni no ho farà. Necessitem també un alcalde de Barcelona que més enllà de prometre moltes coses després sigui conseqüent amb els pactes municipals", ha dit en referència al pacte entre Manuel Valls i Barcelona en comú per investiralcaldessa., portaveu del partit i secretària d'organització adjunta, ha promès una nova etapa alternativa a la ciutat lluny de la "privatització" i "barra lliure" de Trias i Collboni, però especialment ha furgat contra la llista de Junts per amagar les sigles a Barcelona: "Som un partit de gent i no una suma d'individualitats. Estem orgullosos del que som, formem part d'un projecte polític molt sòlid i que s'ha sabut actualitzar com mai". La portaveu republicana també ha demanat el vot per ERC si la ciutadania vol que Barcelona "avanci"."Som aquells que no vendrem la Barceloneta", ha dit també el candidat d'ERC a Ciutat Vella,, que ha assegurat que la seva formaciósense que això, en cap cas suposi més gentrificació i menys seguretat. "Els comuns i el PSC no han sabut garantir un espai públic net i segur ni gestionar el turisme. Només van mirar el mar per posar-se d'acord amb l'estat espanyol per ladels locals del", ha criticat. L'actual regidoras'ha sumat als retrets contra l'actual govern municipal, i en especial la deixadesa del PSC durant aquests anys, permetent la "sobresaturació de l'espai públic", i provocant excessos. "Aquest és el model econòmic de Collboni. La. Igual que el model Trias", ha afegit la regidora republicana. L'objectiu d'ERC és tornar a guanyar en aquest barri barceloní, on els resultats van ser molt positius el 2019, guanyant en diverses de les seccions censals, però amb un frec a frec molt ajustat amb la formació d'Ada Colau.

