​El port de Barcelona inicia les obres del primer punt de connexió elèctrica de vaixells

Elha iniciat les obres per instal·lar el, tècnicament un onshore power supply (OPS). Els treballs, per valor de, es realitzen a laS'ha començat per l'obertura de les rases per fer arribar la xarxa elèctrica de mitja tensió fins al mateix moll, on a finals d'any s'instal·larà el punt de connexió per a les embarcacions. Les obres, emmarcades en el, coincideixen amb els treballs de Hutchison per ampliar un 25% la seva capacitat d'emmagatzematge, amb set blocs nous per a contenidors.El projecte Nexigen compta amb unai té previst desplegar unafins als principals molls del port amb l'objectiu d’equipar-los amb OPS i que els vaixells que hi amarrin puguin aturar els seus motors i funcionar amb electricitat. Segons el port de Barcelona, es tracta d'La terminal Hutchison Ports BEST serà laen comptar amb aquest sistema. També permetrà obtenir informació real del rendiment dels punts de connexió que servirà per la instal·lació de la resta d'OPS abans del 2030. El segon punt de connexió pilot estarà operatiu l'any que ve a la terminal de ferris.Al febrer passat, el port de Barcelona va iniciar el febrer passat el procés per licitar la construcció de la subestació elèctrica que serà bàsica per al funcionament de la nova xarxa i va aconseguir una posició de gran consumidor a la futurasubestació Cerdà que Red Eléctrica aixecarà prop de la Ronda Litoral. Això permetrà que l'alta tensió arribi fins al recinte portuari que juntament amb una connexió subterrània, també en licitació, permetrà continuar electrificant la resta de terminals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola