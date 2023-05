Aquest és el factor decisiu que influeix en les teves compres

Què són les feromones?

Funció de les feromones

El personal del departament de màrqueting de les empreses es trenca el cap per procurari que al final aquest triï el seu producte per davant d'un altre del supermercat. Col·locar els productes a l'altura dels ulls, canviar constantment les seccions de lloc perquè així els visitants recorrin tot l'establiment per trobar el que volen o adaptar la música a l'horari són algunes de les estratègies que fan servir.Ara bé, segons un estudi de la Universitat Politècnica de València (UPV), elmés determinant que ens decideix a comprar és l'de les persones que compren amb nosaltres al supermercat. L'olor es produeix per les feromones que desprèn cada individu.Les feromones sónsecretades pels éssers humans que provoquen comportaments específics en altres individus. Cada espècie desprèn i utilitza les feromones de manera diferent.La funció de les feromones respon a una necessitat entre membres d'una mateixa espècie: la comunicació. Aquesta substància serveix per enviar un o diversos. De fet, pot servir per atraure o rebutjar sexualment un altre individu, entre altres fins. En l'àmbit de la compra, s'ha detectat que les feromones que exerceixen una influència directa sobre les persones són les dei les dePer una banda, quan, la decisió de comprar aliments o begudes es fa més ràpidament. Aquest fenomen afecta sobretot en els productes del sector alimentari, tèxtil i tecnològic. D'aquesta manera, la felicitat de la resta de clients impulsa a comprar de manera immediata i reflexionar menys la decisió.Per altra banda, l'incideix a l'elecció del preu més que en la velocitat de compra. Davant d'aquesta mena de feromones, els consumidors escullen el preu més proper al valor real del producte. Aquesta selecció relativa al preu s'accentua quan es tracta de productes de salut.Així, davant de feromones positives, com les de la felicitat, comprem aliments més ràpidament, de la mateixa manera que peces de roba i productes de tecnologia. En canvi, quan predominen feromones negatives, siguin les de la por o les de l'estrès, escollim el preu més ràpid, sobretot en l'àmbit de la salut. Segons l'estudi de la UPV, tambéen contextos de venda com els bars i restaurants.

