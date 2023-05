📰[NOTÍCIA] Renfe veta ❌la publicitat de campanya d’@Esquerra_ERC a les seves estacions



de vetar-li els cartells electorals a les andanes de les estacions. En un comunicat publicat als mitjans del partit, els republicans constaten el "greuge" que representa que altres formacions polítiques sí que puguin exhibir propaganda electoral en aquests espais.Elsque aquesta setmana han apareguta estacions de Terrassa, Cornellà de Llobregat o Molins de Rei. Mentre que, segons afegeix ERC, la companyia els havia negat i no consideraven "oportú" aquest tipus de publicitat política als serveis que ofereixen les estacions de tren.Segons el partit, el dimarts 9 de maig Renfe va comunicar a l'empresa encarregada de gestionar laa les estacions que rebutjava la campanya que els republicans ja havien contractat i pagat a Badalona. El partit afirma que en un correu electrònic Renfe explicava que rebutjava la campanya per "per la Direcció de Rodalies".Davant les eleccions que se celebren d'aquí a menys de dues setmanes ERC espera que el fet no respongui a una "" per la denúncia que ha fet la formació de la gestió "desastrosa" del servei de Rodalies "feta pels socialistes". El partit està estudiant "totes les vies legals per corregir aquest greuge".Per altra banda, des de Rodalies admeten haver "comès un error". Així doncs, la companyia"de la mateixa manera que s'ha fet amb d'altres", segons les fonts a les quals ha tingut accés. A més, han volgut al·legar que els espais publicitaris recauen sobre una altra empresa, Globalmedia.

