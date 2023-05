Camí del 28-M: què hi ha en joc a Vilanova i la Geltrú?

Qui és l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i com aspira a ser reelegida?

Dos partits es disputaran el lideratge a l'alcaldia de la capital del Garraf el pròxim 28 de maig. Sóni el, que intentaran de totes les maneres diferenciar-se després d'empatar a 7 regidors el 2019. Per darrere,lluitaran per ser protagonistes i decisius en la formació de pactes postelectorals per governar

Olga Arnau va arribar a l'alcaldia de Vilanova el 2019 gràcies a un pacte amb els partits independentistes que va desbancar el socialista Juan Luís Ruiz. Des d'aleshores, governa amb majoria amb Junts i la CUP. I en aquestes eleccions municipals aspira a tornar a governar la ciutat amb 10 propostes clau: 1) L'Espai Social i Comunitari Les Calderes De Pirelli, 2) una nova Prefectura de la Policia Local, 3) una nova Oficina d’Atenció Ciutadana, 4) la creació d'un espai multifuncional a la Rambla Sant Jordi, 5) impulsar una rebaixa del Preu de l’Autobús Urbà, 6) l'arranjament de Places i Jardins, 7) la reforma del Parc de Ribes Roges, 8) un centre de la Vila Més Agradable, 9) la dinamització del Carrer Llibertat al barri De Mar, i finalment 10) la dignificació de la rambla del Castell a la Geltrú.



Quins són els principals aspirants a rellevar Arnau?

El gran candidat a rellevar l'actual alcaldessa és Juan Luís Ruiz. El PSC de V

ilanova i la Geltrú pretén recuperar l’alcaldia de la ciutat després de ser el partit més votat en les últimes eleccions i es presenta ara com a l’única opció que pot evitar un nou pacte entre ERC, Junts i CUP. En aquest sentit, Juan Luis Ruiz ha manifestat que el 28 de maig només hi ha dues alternatives possibles: “O es repeteix el govern del fracàs o s’obre una nova etapa encapçalada i liderada pel PSC, amb un bon govern, on Vilanova i la Geltrú passa pàgina”.

Quins seran els grans debats en la campanya a Vilanova i la Geltrú?

Els grans temes damunt la taula aquestes eleccions i en els quals presenten propostes la majoria de partits són els següents: fiscalitat, burocràcia, foment de l'esport, la llengua i la cultura, revertir la situació de precarietat residencial, ajudar el comerç local, vetllar per la sostenibilitat, millorar la mobilitat i els serveis socials, repensar l'urbanisme, fer un servei sanitari de més qualitat, replantejar les polítiques per a la gent gran i jove, millorar la participació ciutadana i l'educació i impulsar mesures en matèria de

dependència.

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Tres formacions repeteixen el número 1 del 2019, són ERC, amb l'actual batlle, el PSC i Ciutadans. Altrament, canvia

el candidat de Junts, que ara serà el regidor Jaume Carnicer després de la renúncia de Gerard Figueras. La CUP també mou el tauler. Marta Jofra es canvia els cromos amb Josep Manel Ametllé, el nou alcaldable dels anticapitalistes. I, finalment, Som Vilanova i la Geltrú també ha decidit fer un gir a les apostes. Enguany presenta a Juanma Rodríguez com a alcaldable després de ser el número tres de la candidatura dels últims comicis.

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

És probable que, si no surten els números, i el PSC torna a guanyar en vots, però no aconsegueix majoria per governar, les forces independentistes hagin de tornar a sumar per revalidar el pacte que les va dur a l'alcaldia el 2019.

Fitxa tècnica de Vilanova i la Geltrú Quants habitants té? 66.274 persones.

66.274 persones. Quants regidors hi ha en joc? 25 regidors.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? PSC - CP va ser la primera força amb 7 regidors, amb el mateix número va sortir ERC - AM, seguida de Junts amb 3 regidors, la CUP - AMUNT i Ciutadans que també van aconseguir tres representants. Finalment, SVNG - Podem va treure 2 regidors.

Hi va haver algun pacte després dels comicis? Un pacte in extremis entre els partits independentistes va desbancar els socialistes i, actualment, Arnau governa amb majoria amb el suport de Junts i la CUP. Vilanova i la Geltrú 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 49.765 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 31.319 62,93% Abstencions: 18.446 37,07% Vots nuls: 91 0,29% Vots en blanc: 167 0,53% Partit Vots % Regidors



