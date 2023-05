M’he colat entre bastidors a la LVP i us descobreixo el món del «League of Legends» des de dins

"Estem treballant en una de les temporades més espectaculars de la història de la Superliga", ha explicat Jordi Soler, el CEO de la competició." "Estem treballant en una de les temporades més espectaculars de la història de la Superliga", ha explicat." el focus a la narrativa, on els clubs estan fent un treball excepcional per generar històries i rivalitats", ha destacat, en un dels punts més destacats de la pròxima temporada. La referència a la narrativa, bàsicament, radica en diversos punts: el carisma i la imatge dels jugadors, a la potència de clubs històrics i al feedback amb els fans a les xarxes. Tot això, sota el paraigua d'una retransmissió que cada vegada està més treballada -tot i que els números no acompanyen des de la pandèmia- i una presència més forta i arrelada en ciutats.



Soler va més enllà i augura sorpreses per a tothom. "Des de la LVP mantenim el pla de portar la Superlliga de forma presencial a diferents indrets del territori", confessava el CEO de la competició, acostumats a omplir estadis i pavellons amb milers de persones. I aquesta sensació de voler sorprendre es palpava a les oficines de la lliga on vam poder ser molt pocs periodistes per parlar amb els protagonistes, especialment amb els jugadors. Un dels detalls més interessants va ser poder parlar amb diversos dels entrenadors i membres dels staff tècnics dels clubs, persones conegudes en el sector (i pels fans més especialitzats), però que sempre queden amagats a l'ombra.



Icònics com Melzhet (de Movistar Riders) van passar per la sala de premsa, però les cares de jugadors molt estimats pels fans com el badaloní Th3Antonio, que torna a la competició després d'una etapa difícil o campions com els espanyols Supa i Álvaro, van enlluernar les instal·lacions de la LVP. Ni en parlem a les xarxes.

Una estratègia de marca per als jugadors

Una de les xerrades de la Superliga amb els jugadors Foto: LVP

No hauria de ser cap novetat afirmar, un altre cop, que els eSports (els videojocs competitius) són protagonistes en l'ecosistema de Catalunya, concretament a Barcelona.(Lliga de Videojocs Professional), que organitza diverses lligues en diferents categories, però cap altra és tan important com la Superliga.de totes les competicions estatals a Europa.per veure com es prepara una lliga d'aquest calibre, per veure com es treballa des de les entranyes., quins són els procediments per crear una narrativa que va des d'esdeveniments presencials a les xarxes socials, o quines són les figures clau d'un format d'èxit que aglutina centenars de milers de persones només a l'Estat.Per posar en context,-com gairebé totes les competicions europees- es divideix en dos, que són com petites temporades en un mateix any, el de primavera i el d'estiu. Aquesta setmana, l'organització ha preparat el segon, amb una àmplia bateria de novetats que milers de persones esperen expectants a través de plataformes comQuè preparen els càsters de la LVP o com afrontaran els esdeveniments presencials que agrupen tanta gent?Com en tot esport, allò que passa en el terreny de joc -en aquest cas, en una pantalla- és el més important. Ara bé, sense els jugadors, protagonistes de tot plegat, res tindria sentit. És en aquest enfocament que la LVP ha volgut treballar amb les desenes de players que conformen la competició. Apareix, doncs, una figura molt important per a l'organització:, product owner del LoL dins l'LVP. En declaracions en aquest diari, ens va explicar per què, després d'anys d'experiència, treballen ara en una narrativa orientada de manera exclusiva en els jugadors."Els jugadors han de ser conscients del seu impacte en la competició i en els fans. Volem treballar amb ells perquè facin ús de les eines que nosaltres els brindem, especialment durant les retransmissions. Cap altra de les lligues de la nostra categoria té aquestes circumstàncies", relatava Araújo, que explicava que han realitzat diverses xerrades amb tots els clubs per relatar de manera directa als jugadors quina és la intenció de la LVP.A partir d'aquí, ells treballaran en les seves marques personals i en el desenvolupament de la competició. Guanyin o perdin.un concepte molt ancorat als esports tradicionals, perquè en cinc anys ja han tingut cinc campions diferents. Un fet que, fins i tot en els eSports, és anòmal.

