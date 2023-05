Presó provisional sense fiança per l'acusat d'assassinar la seva parella embarassada a Manresa

Un maltractador "agressiu i controlador"

La magistrada del jutjat deha ordenatper al presumpte autor de l' assassinat de la seva parella a Manresa. Elsel van detenir dilluns i aquest dimecresdavant el jutge. Els fets van passar fa deu dies, quan la dona,, va ser trobada morta al pis on convivia amb la parella, alde la capital del Bages.Els resultats forenses i la investigació el van apuntar com a principal sospitós. El defineixen com una persona "agressiva" i es detalla quedient que la dona havia caigut per les escales. La causa, que no s'ha declarat secreta, està oberta per un delicte d'El cas el porta elnúmero 1 de Manresa. Segons el document de diligències prèvies, la trucada al 112 la va fer un amic del detingut, per indicació d'ell mateix, pels volts de les 9 del matí del 6 de maig. Avisava que la dona estava embarassada de quatre mesos i que haviainteriors de l'habitatge -quan en realitat són només tres esglaons que separen la cuina del menjador- i que s'havia fet un. Quan van arribar els sanitaris, els dos homes estaven allà, fora del domicili i "aparentment calmats i fumant".Un cop al domicili, ja van veure que la dona estava en unacom la que havien descrit. El metge delque la va inspeccionar va detectarevidents a la cara i a l'abdomen. El metge forense de guàrdia també vai ho va atribuir a una "" per les marques al voltant del cos de la víctima i altres indicis.Durant les primeres diligències instructores també van aparèixer altres indicis que descartaven la caiguda, com arafora del lloc on havia aparegut el cos i també signes que algú havia fregat el terra de la cuina, tot i que també van aparèixer empremtes a la zona netejada. "Tot apunta que algú vades de la zona de la cuina fins a les escales per simular una caiguda accidental".Segons les primeres hipòtesis, la víctima hauria anat a una festa a casa de la seva exparella. Allà també hi havia l'arrestat i actual parella de la víctima, un altre conegut i l'amic que va trucar al 112 alertant de la mort de la noia. Els homes haurien consumit. El detingut i la víctima van marxar de la festa "cridant i discutint" i que. "Tot apunta que va ser per gelosia perquè ella volia tornar amb la seva exparella".D'altra banda, es parla d'indicis "molt fonamentats" que el detingut va estari que va descobrir una conversa amb l'exparella on ella li deia que li hauria agradat quedar-se més estona, que l'estimava i altres expressions d'afecte. Uns missatges que, segons el relat policial, la seva exparella no hauria contestat per por que el detingut es posés violent.Seguidament, pels volts de les tres de la matinada, la noia. Li va dir que no estava bé i van parlar de passar la nit a casa seva. Mentre hi parlava,i es va posar a parlar amb la cosina. Va ser l'última persona amb qui va contactar abans de morir. La hipòtesi és que l'investigat va colpejar-la tot seguit, provocant-li lesions mortals alpels volts de 2/4 de 4 de la matinada.Després, el detingut va tornar a aquella festa a casa de l'exparella de la noia. En arribar, va manifestar que l'havia deixada "", un fet que els va sorprendre atès que ellatal com van explicar posteriorment al jutge. També els va estranyar que tardés tanta estona malgrat que els dos habitatges estaven molt a prop. Relaten que ell vaque havia portat i que estava "molt nerviós". També afirmen que estava tota l'estona parlant amb l'home que va donar l'avís als serveis mèdics.En l'escrit també s'explica que, cap a 2/4 de 7, el detingut va ordenar a aquest amic que l'acompanyés a casa. En arribar-hi, però, li va dir que, un fet que li va cridar l'atenció. Va decidir anar a prendre un cafè a un bar de la vora i, mentre esperava a la terrassa, va sentir que elper telèfon amb els mans lliures i li deia que "havia fet una cosa molt greu". Ella li va respondre que ja li havia dit que "no es posés tan nerviós amb ella".Al cap de poc, el detingut, molt nerviós, li va dir d'anar a comprar tabac i cervesa i després el va deixar entrar a l'habitatge on li va explicar que la dona havia caigut per les escales. Li va demanar a l'amic que li, li va respondre que no, i tot seguit es va posar molt agressiu () i li va ordenar que truqués al 112. La trucada va quedar gravada i se sent de fons com ell li va indicant què ha de dir.A banda de prendre declaració a l'entorn de la víctima, ha quedat corroborat que el detingut és una ", que agredia de forma habitual a la víctima, que fins i tot l'havia retingut en algunes ocasions per evitar que la gent veiés lesque ell li havia provocat", i que mostrava una actitud "". Un cop recollida tota la informació, es creu que hi ha varis indicis que confirmen que ell va ser l'autor dels fets.Per últim, el jutge justifica la presó provisional per la gravetat dels fets i perquè considera que existeix, ja que l'acusat es troba en situació irregular a Catalunya, i no hi té. A més, com que la investigació es troba en una fase molt inicial, s'evita que l'acusat pugui destruir qualsevol prova que l'incrimini.

