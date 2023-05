Els fills de Shakira, protagonistes de la nova cançó i videoclip de la seva mare

Acróstico 👩‍👦‍👦Official Music Video Out Now / Ya Disponible https://t.co/fkaoZZah9j pic.twitter.com/UHov0KokZD — Shakira (@shakira) May 15, 2023

Els fills de, han aparegut en el videoclip de la nova cançó de l'artista.ha servit d'aparador per ensenyar les habilitats musicals que han adquirit els dos nens. "Aquest any el Milan ha escrit cançons que m'han fet vessar llàgrimes d'emoció i el Sasha ha dedicat hores ali ha descobert la seva. Tots dos han compartit l'estudi amb mi, i quan han escoltat aquesta cançó dedicada a ells, m'han demanat de participar-hi" ha explicat la cantant en una publicació aLa cançó ha servit a Shakira per parlar de la seva: "És tan bonic veure com el Milan i el Sasha obren les ales per fer realitat els seus somnis. No hi ha res més que em faci sentir més plena que ser mare". Així doncs, sembla que la colombiana ha deixat enrere altres sentiments que desprenia en hits com la sessió ambLa lletra d'parla delque ha viscut l'artista darrerament, en un to més emotiu, a diferència del sentit de les últimes cançons. El tema es va publicarla setmana passada amb un videoclip animat en què apareix untenint cura de lesen un, que ha estat substituït per la versió en què apareixen els dos fills.La cantant, resident aamb els seus dos fills, de 8 i 10 anys, va demanar que es respectés el seu dret a la intimitat. Abans de marxar, però, la colombiana ha deixat un sentit missatge al seu compte d'Instagram.

