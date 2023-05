Reactivada l'operació de venda de l'Espanyol: totes les claus i condicions

El president i màxim accionista de l'Espanyol , l'empresari xinèsdel club. Així ho ha avançat Betevé, que també ha precisat que com que les seves accions -que representen un 99% del total- operen a la borsa de la Xina, no pot dir públicament que l'equip blanc-i-blau està a la venda, però sí que pot acceptar-ne ofertes.No obstant això, abans d'entrar en negociacions, primer ha de comunicar a la borsa la intenció de venda. Com ja veieu, aquest és un tema complex ple d'artistes, així que anem pas a pas i repassemde la presumpta operació, així com lesque ja hauria redactat en el document de venda.Ara per ara, el valor del club periquito ronda elsd'euros. El descens a segona divisió, però, podria fer caure l'import fins als 140 milions, és a dir, al voltant d'un 50%. En el moment en què Chen Yansheng confirmi a la borsa de la Xina la seva intenció de vendre l'Espanyol, s'obriran dues possibilitats: 1) un bloqueig de les accions que en farien mantenir el preu i 2) una venda massiva d'accionariat que perjudicaria el valor total del club.Un altre factor que podria retenir la venda són les condicions que ha posat Yansheng. Demana al possible comprador unaa l'hora de firmar el contracte i sempre condicionada a l'auditoria a fer per part dels compradors. Segons la informació publicada, els diners no es retornarien si la informació facilitada per l'Espanyol no es desviés en un percentatge marcat en el contracte, en cas que el comprador fes marxa enrere en l'operació.Altrament, la persona interessada en les accions podria renegociar el preu amb Chen Yansheng en el supòsit que la desviació estigués dins dels marges establerts. En l'altre dels supòsits, si la desviació és superior, el potencial comprador podria demanar la devolució íntegra de la quantitat dipositada i l'operació s'aturaria. Fonts molt properes al club han situat elEs calcula queEn aquest escenari, en cas que el club es mantingués a primera divisió, la venda seria una bona operació per al xinès. I, segons ha pogut saber Betevé,. En aquest cas, Yansheng podria negociar el retorn del deute del club amb la societat matriu a la Xina per part dels nous accionistes i, si fa o no fa, obtindria la mateixa quantitat que ha invertit al club blanc-i-blau.

