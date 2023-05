«Pride» Barcelona 2023: tots els detalls de l'Orgull al carrer

La festivitat que representa el col·lectiu LGTBI ja té data: eld'enguany es celebrarà del. Dues setmanes en què les entitats relacionades comptaran amb més de 5.000 metres quadrats de carpes i estands a la plaça Universitat. A més, a aquest nou espai se suma al tradicional escenari de Maria Cristina per descentralitzar la celebració.L'ha tingut lloc aquest dimecres coincidint amb el dia internacional contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, perquè "és important recordar que encara cal denunciar els abusos que pateix el col·lectiu", ha afegit Poca.En aquesta edició s'i té com a lema "L'orgull de les nostres vides. Fer anys, acompanyant-nos, és créixer". El motiu de la tria d'aquest tema és la soledat i un "retorn obligat a l'armari", ha comentat la directora de l'àmbit social del Pride de Barcelona,. L'activista ha defensat la importància de parlar de la sexualitat de les persones grans, i ha denunciat que moltes vegades les parelles LGBTI són separades quan ingressen en una residència., també activista, ha explicat que moltes de les seves companyes del col·lectiu han manifestat que preferien morir abans que anar a una residència. Vilar ha recalcat la importància de donar un tracte igualitari a les persones i ha demanat als professionals que valorin la part humana de cadascú, i no la vida "íntima". Encara que l'del Pride serà ela la sala La Paloma, els dies forts es preveuen pel 14 i el 15 de juliol, que són els dies que hi haurà els concerts i el village a la plaça Universitat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola