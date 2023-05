La Creu Roja atén 157.656 persones en situació extrema de vulnerabilitat a Catalunya el 2022

Xifres de voluntaris i pressupost

Més deen situació extrema de vulnerabilitat han estat ateses a Catalunya per la Creu Roja durant el 2022.Aquestes dades, publicades per l'entitat, suposen un 31% més de persones ateses que les enregistrades el 2019. És la xifra més alta dels darrers quatre anys derivada de la. En el marc de la presentació del balanç del darrer any, el seu president,també ha explicat queD'aquesta xifra total, 422.000 persones van ser ateses a Catalunya, de les quals el 57% eren dones. Pel que fa a la resta, van ser persones ateses en projectes de cooperació internacional.Durant els darrers anys l’entitat ha detectat un creixement de la pobresa estructural aguditzada a causa de diferents factors.Quitet ha afegit queuna situació que els porta a pensar que la xifra podria ser en realitat d’unes 200.000 persones. Davant aquesta situació, l'organització ha posat en marxa el pla Creu Roja Reacciona, una resposta "directa, immediata i propera" davant la crisi que vol respondre a les creixents necessitats de la població en un context d'increment continuat dels preus de béns i serveis bàsics.Només ai s’ha fet una crida per captar fons privats i públics. L’objectiu és oferir una atenció integral a les persones en situació vulnerable, "no només cobrint les seves necessitats més immediates", sinó “promovent-ne la recuperació de l’autonomia econòmica i personal”.En aquesta línia,a través dels quals s’han atès 7.070 persones, de les quals 2.051 han estat inserides al mercat laboral, el 80% dones.A Catalunya,, el 61% de les quals són dones; amb 222.107 persones i empreses sòcies, i amb una plantilla tècnica de 1.670 persones (el 73,70% dones i el 26,30% homes). El 2022un augment fruit principalment de l’emergència d’Ucraïna i també del creixement de les col·laboracions empresarials.De cara als pròxims anys,la pobresa cronificada; el medi ambient, la sostenibilitat i el canvi climàtic; les migracions i el refugi; la soledat no volguda i els joves i la salut mental.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola