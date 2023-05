Mateu Alemany s'ho repensa i continuarà al Barça

Gir inesperat dels esdeveniments.s'ha repensat la seva decisió i finalment continuarà al. Tal com ha avançat el diari Sport i diversos mitjans donen ja per fet, el director esportiu del club es mantindrà al càrrec en les mateixes condicions malgrat que fa setmanes va anunciar que marxava, amb l'horitzó posat a la, on semblava que ho tenia fet amb l'El canvi de pensament arriba només un dia després que s'anunciés que Jordi Cruyff abandonava el seu càrrec dins la planificació esportiva de l'entitat. La decisió d'Alemany també es produeix a la vegada que semblava queja tenia lligat a l'exfutbolista portuguéscom a nou director esportiu.Alemany va arribar al càrrec en la segona etapa com a president del Barça. D'ell, en gran part, ha estat el mèrit de la reconstrucció de la plantilla que ha fet dels de Xavi Hernández un equip campió. El mallorquí ha estat qui va liderar l'estiu passat les negociacions per futbolistes com

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola