Onze empreses catalanes provaran la setmana laboral de quatre dies

Un total d'onze empreses catalanes han demanat acollir-se a les ajudes per implementar laen el marc del projecte pilot del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme dirigida a pimes industrials. Al conjunt de l', han estat 41 les empreses que han presentat la sol·licitud.és la comunitat que en concentra més, seguida d', amb sis;i el, amb quatre cadascuna. El valor total de les despeses subvencionables per als 41 projectes puja fins als 2,8 milions d'euros i la suma de treballadors adscrits s'eleva fins als 503. Les empreses són de sectors ben diversos, com l', l', material i equip. En total, es va registrar fins a 165 peticions d'informació d'entitats de diversos sectors.Les proves pilot busquen recopilar dades que permetin una"fiable i extrapolable" al conjunt dedel sector. Després del termini de presentació de les sol·licituds, s'inicia un període d'avaluació dels projectes que es resoldran en un termini de cinc mesos. El, en forma de, serà de com a màxim el 90% sobre el pressupost finançable.El crèdit pressupostari assignat a aquesta convocatòria puja a 9,6 milions a càrrec de la, adscrita al. L'import màxim de la subvenció serà de 200.000 euros i les despeses subvencionables seran assumides per l'empresa sol·licitant durant el primer any del projecte pilot, que tindrà una durada temporal mínima de dos anys.

