, del PSC;, de Junts, i, d'ERC, han repetit diverses vegades que, si no són la força més votada el, no seran alcaldes i aniran a l'oposició. Als ajuntaments, ser el més votat implica que, si no hi ha cap alternativa que sumi majoria absoluta -en el cas de la capital catalana són 21 regidors-, el guanyador sigui automàticament alcalde. És per això que tots els candidats estan remarcant el missatge perquè la ciutadania els facia lesTenint en compte els resultats de les enquestes electorals , els tres partits amb més possibilitats de quedar primers són el, els. El nombre de regidors que obtindrien tots tres es mouria entre els 9 i els 10 i, per tant, seria indispensable un pacte per poder governar la ciutat.

