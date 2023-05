La droga que triomfa als Estats Units posa Europa en alerta

es posa en alerta davant l'intent d'entrada de la droga que triomfa als. Els càrtels de la droga mexicans dei deestarien provant de fer entrar el fentanil, tal com explica un expert a TV3. El govern deja va interceptar el 2021 un contenidor amb aquesta droga que es dirigia cap aEls Estats Units ja registren 70.000 morts per fentanil cada any, convertint-se en la primera causa de mort pel que fa a menors de 50 anys. Als'ha estès també el seu ús, mentre que el principal productor és Mèxic, on s'elabora en laboratoris clandestins i es barreja amb altres drogues com lai laA l'Estat ja s'han fet decomisos de fentanil, destacant especialment una partida de 291 grams el 2018, seguida d'altres menors que no passaven dels 30 grams. Ara, elsla volen fer arribar a Europa perquè és un mercat més car que el nord-americà i els permetria extreure mésLa realitat és que el fentanil és un dels tractaments més utilitzats per calmar elde les persones que pateixen. Es tracta d'unque és molt més potent que la, i a la vegada és més ràpid i intents, però també desapareixen abans els efectes. Per això, s'ha convertit ja en l'opioide més utilitzat.

