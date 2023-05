Selectivitat 2023 a Catalunya: dates i horaris dels exàmens de les PAU

Quan és la Selectivitat 2023?

Els horaris dels exàmens de les PAU 2023

Dimecres 7 de juny

A les 9h: Llengua Castellana i Literatura

A les 12h: Llengua Estrangera (Alemany, Anglès, Francès i Italià)

A les 15h: Anàlisi Musical / Ciències de la Terra i de Medi Ambient / Cultura Audiovisual / Física / Geografia

Dijous 8 de juny

A les 9h: Història

A les 12h: Dibuix Artístic / Llatí / Matemàtiques (les del Científic)

A les 15h: Dibuix Tècnic / Història de l'Art / Història de la Filosofia / Literatura Castellana / Química

Divendres 9

A les 9h: Llengua Catalana i Literatura

A les 12h: Electrotècnica / Fonaments de les Arts / Grec / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

A les 15h: Biologia / Disseny / Economia de l'Empresa / Literatura Catalana / Tecnologia Industrial

Repassa totes les dates clau que has de tenir apuntades

La matrícula de les PAU 2023 : es pot fer entre dilluns 15 de maig i el divendres 26 de maig

: es pot fer entre dilluns 15 de maig i el divendres 26 de maig L a matrícula lliure de les PAU 2023 : es pot fer del dimarts 2 de maig al dijous 11 de maig

: es pot fer del dimarts 2 de maig al dijous 11 de maig On hauràs de fer la Selectivitat? Podràs consultar el teu tribunal i en quin lloc et toca fer l'examen el divendres 2 de juny

Podràs consultar el teu tribunal i en quin lloc et toca fer l'examen el divendres 2 de juny Quan sortiran els resultats de les PAU 2023? El dijous 22 de juny

El dijous 22 de juny S ol·licitud de revisió dels exàmens: es podrà fer del dijous 22 de juny mateix al 26 de juny

es podrà fer del dijous 22 de juny mateix al 26 de juny Quan sortiran els resultats de les revisions dels exàmens? El dijous 6 de juliol

El dijous 6 de juliol Quan podràs veure els teus exàmens de les PAU? Ho pots demanar del dijous 6 de juliol al dilluns 10 de juliol.

Totes les dates clau per a després de les PAU

La preinscripció universitària: es pot realitzar del 6 de juny al 30 de juny (totes dues dates incloses).

es pot realitzar del 6 de juny al 30 de juny (totes dues dates incloses). Quan es publica la primera assignació de les places de la carrera que has triat: dimecres 12 de juliol

dimecres 12 de juliol Quan es pot realitzar la matrícula per aquells assignats en primera preferència: del divendres 14 de juliol al dimecres 19 de juliol (totes dues dates incloses).

del divendres 14 de juliol al dimecres 19 de juliol (totes dues dates incloses). Quan es publica la segona assignació de les places de la carrera que has triat: el dilluns 24 de juliol

el dilluns 24 de juliol Quan es pot realitzar la matrícula per aquells assignats en segona preferència: del dimarts 25 de juliol al dijous 27 de juliol (totes dues dates incloses).

On pots consultar les correccions de tots els exàmens de la Selectivitat 2023?

