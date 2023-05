Sempre t'has menjat els nigiris al revés i no ho sabies: t'expliquem per què

Podríem dir que de la, almenys pel que fa a la, ens hem venut totalment al. Les petites peces d'arròs amb peix cru i vegetals banyades en soja han revolucionat el nostre dia a dia i el del món sencer. El ritual a l'hora de menjar-ne és extens, tant pel que fa a laque utilitzen com alsamb què acompanyen el menjar a la boca.Una de les peces de sushi més popular són, sense dubte, els. Aquestesestirat a sobre estan a totes les cartes de restaurants japonesos sense falta. Tot i que la seva mida pot variar segons l'establiment, se suposa que han de ser peces que ens puguem menjar d'un mos.Ara bé...La gran majoria de gent aposta per agafar les peces amb els palets des de la zona de l'arròs, fent que el peix -o l'element que l'acompanyi- quedi a la part de sobre. Error. Per la seva dimensió i la seva cuidada presentació, la forma més encertada de degustar aquesta peça és, és a dir, elper poder assaborir-lo millor.? El sushi japonès autèntic es prepara de manera totalment manual, és a dir, preparant una a una totes les boletes d'arròs. És per això que nigiri vol dir, concretament "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola