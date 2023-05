Manel Ferré: «Amposta necessita redreçar-se d’una manera radical»

"Espero que la gent d’Amposta s’adone exactament de les moltes falsedats que ha arribat a dir el senyor Adam Tomàs durant estos vuit anys"

Manel Ferré, candidat de Junts per Amposta, a la seu del partit. Foto: Sílvia Berbís

L'exalcalde d'Amposta torna a ser candidat. Foto: S.B.

"Si coincidim en les propostes d’acció de govern per millorar la situació actual d’Amposta crec que podem arribar a acords amb tots els partits"

"En este temps he madurat, em prenc les coses amb certa distància, i t'adones que has de relativitzar molts temes, però el que tinc més clar és que cada vegada la gent valora que els escoltes"

La trajectòria política deha complert dos cicles de vuit anys. Vuit anys d’alcalde, i ara vuit anys apartat de la primera línia municipal. Tornarà a optar a l'alcaldia com a candidat dei ho fa reforçat, diu, tot i que a les seues paraules també hi ha ressentiment. Sosté que el que ha viscut en política li ha servit per relativitzar. Ens atén al despatx, va per feina, i mira fixament als ulls.- Jo diria que més que la derrota, que també perquè no era del tot esperada, va ser la campanya de persecució sistemàtica que vaig patir, bàsicament per part de l’oposició i molt concretament de l’actual alcalde d’ERC. Ara estem parlant de l’operació Catalunya i aleshores un partit suposadament independentista i sobiranista va aprofitar l’entrada de la Guàrdia Civil a l’hospital i a l’Ajuntament un mes abans d’eleccions per fer una campanya molt bruta en contra meu, que em fa afectar personalment. D’acord amb la família vam decidir prendre distància i fer un pas al costat, que no apartar-me del tot de la política perquè vaig continuar militant primer a Convergència i després al PDECat.- Les dues coses. L'alcalde va aprofitar l’entrada de la Guàrdia Civil però ell sap perfectament que va entrar a l’hospital per un tema del cas Innova i buscant factures del nou hospital de Reus. I d’una manera molt indirecta també utilitzant algun funcionari de l’ajuntament que presumptament li passava informació per a què es poguessen fer mocions i denúncies en contra meua. Va utilitzar allò que el fi justifica els mitjans, estrictament.- Després de set anys i mig s’ha arxivat sense cap imputat i sense cap afectat, han tardat 7 anys i mig per arxivar aquella peça que va comportar en un moment determinat tenir sis detinguts. Ni en esta peça ni en una que està oberta que és la de les Ambulàncies de l’Ebre. Ni en l’una ni en l’altra, ni l’alcalde d’Amposta ni cap membre del Consell d’administració de l’hospital hem estat mai imputats.- Vaig presentar un peritatge de les dietes, fet per una de les auditories de les més importants en el sector de la salut a Catalunya, Faura Casas, i les conclusions, -lògicament de part-, diuen que d’acord amb les bases d’execució del pressupost, no només no vaig cobrar dietes indegudament o de més sinó que hagués pogut cobrar fins a 6.000 euros més del que havia cobrat com a dietes o quilometratge. A partir d’aquí, la jutge va demanar un altre peritatge i n'estem pendents, però hem de recordar que properament farà 8 anys d’esta denúncia. Jo he tingut 6 denúncies, entre elles dues fetes a instàncies del propi ajuntament, i cinc estan arxivades i estic plenament convençut, tinc la consciència ben tranquil·la i puc anar amb el cap ben alt, que esta última també s’acabarà arxivant i que algú demane disculpes en un moment determinat per tot el que es va utilitzar en contra meua.- Estic convençut que vaig fer les coses bé i que en cap moment em vaig posar a la butxaca ni un euro que no em correspongués. Si he d’arribar fins al Suprem hi arribaré perquè ho tinc tot informat i certificat i arribaré fins a l’última instància. Què passarà? Si s’acaba arxivant res, si no, jo vull que es faça el juí, i explicar quina és la situació, perquè a més a més aquí s’han arribat a dir falsedats com que jo arribava a cobrar fins a tres vegades per un mateix concepte. No, no, l’únic que he cobrat a l’Ajuntament era per reunions que jo feia a Barcelona en nom i representació de l’Ajuntament. A més a més, al full de dieta posa la data, el lloc, amb qui i el motiu, i esta fulla estava signada i certificada per la interventora municipal. Allò que diuen que jo cobrava una dieta pel Consorci i després de l’Ajuntament una altra vegada és totalment fals, és més, hi ha certificats del cap del servei jurídics del Consorci i del director econòmic i financer que diuen que mai vaig passar cap dieta que no correspongués.- Sí, perquè em va afectar molt a nivell personal perquè no podia arribar a entendre que la gent fos tant i tant dolenta. No entenia que es pogués fer una campanya tan barroera en contra meu. Vaig passar una temporada en la que no em sentia prou enfortit. Al cap del temps i veient les declaracions contínues de l’actual alcalde i les falsedats que ha arribat a dir, i utilitzant els mitjans de comunicació, a poc a poc he anat enfortint-me. Els ciutadans d’Amposta han de saber la veritat de tot el que va passar.- Espero que la gent d’Amposta s’adone exactament de les moltes falsedats que ha arribat a dir el senyor Adam Tomàs durant estos vuit anys. No pot ser que haja basat la seua acció de govern en recordar contínuament la deixadesa i la manca de manteniment de l’anterior equip de govern. Cada dia recorda això i arriba un moment en què la gent pensa que porta vuit anys governant, no pot ser tants retrets, i ara en tres mesos farà el que no ha fet en 8 anys. Jo crec que la ciutadania ha obert els ulls, la gent pel carrer em diuen que ja és hora que algú li plante cara, que algú li diga les veritats, ha viscut molt bé, molt tranquil, no ha tingut una oposició molt i molt forta, excepte German Ciscar (Som Amposta), que li planta cara en molts temes. Ara la reacció de la gent amb mi m’ajuda a enfortir-me una mica més.- He aprés bàsicament a relativitzar moltes notícies. Jo he viscut actituds de l’alcalde que et fan pensar que no pot ser que un alcalde que es diu democràtic faça estes coses, i des de la distància, he anat recollint moltes coses. Una de les coses que va fer en entrar va ser escriure una carta a tots els funcionaris municipals, jo la tinc, firmada per ell, amenaçant-los que si passaven informació es jugarien el seu lloc de treball. Esta és la famosa transparència? Quan va entrar es va passar gairebé dos anys sense posar en marxa la residència i va retirar la placa on constava el nom de l’anterior consellera i el meu. Després es va sentir pressionat i la va tornar a col·locar en un lloc on no es vegi tant. Són petits detalls que demostren quin és el tarannà de l’actual alcalde.- Em sap molt greu perquè el seu pare i jo vam ser regidors a l’Ajuntament, bons companys. Jo em vaig reunir amb ell i li vaig dir, parlem, mirem un acord, i ell en un moment determinat em va dir que no tenia cap problema amb mi, i jo li vaig respondre que si era així parléssem a veure. Jo li vaig dir que estava en un altre partit i que per ser candidat, si no arribàvem a un acord, calia anar a primàries. Ell no ho va acceptar, va donar-se de baixa de Junts. Jo continuo sent independent i he acceptat ser el candidat de Junts per Amposta amb una sèrie de condicions: a l’estil Trias, si em presento és com a independent de Junts, amb una proposta estrictament municipalista i pensant en la ciutat d’Amposta, vull decidir qui m’acompanya i tenir mans lliures per pactar. La meua voluntat des d’un principi era que hi hagués una única llista entre el PDECaT i Junts, perquè sempre he dit que a Amposta els ciutadans no entendrien que jo donés, ja no dic que encapçalés, una llista del PDECat davant una que tingués el suport del meu antecessor, Joan Maria Roig.- Hem d'esperar els resultats, m'agradaria dir que vull reunir-me amb tots els representants dels diferents partits, ja m'he reunit amb Pau Pujol d'Ara Amposta, amb representants de Som Amposta, he demanat una reunió amb el PSC que de moment no s'ha produït. Sense arribar a cap acord, és per dir en funció dels resultats seguem-nos i parlem perquè el que sembla que queda clar i tots visualitzen és que Amposta no pot continuar en la dinàmica d'estos últims vuit anys. Veient la dinàmica de ciutats com Tortosa, l'Aldea, Deltebre, fins i tot Ulldecona, a Amposta no ens podem permetre el luxe de perdre una nova legislatura i perdre l'oportunitat de liderar ni que siga a nivell comarcal i tornar a ser una ciutat referent per al territori. Necessita redreçar-se d'una manera radical.- Interessadament, s’ha dit que hi ha pactes fets, i nego rotundament que hi haja cap pacte, l’únic que dic és que en funció dels resultats de les eleccions decidirem. Si coincidim en les propostes d’acció de govern per millorar la situació actual d’Amposta crec que podem arribar a acords amb tots els partits. Esquerra diu que és l’únic que té programa de govern però veiem que això no és cert perquè va a remolc de les nostres propostes contínuament. En l’hospital, amb els parcs, en l’escala de l’ajuntament, les voreres del carrer Salamanca… la gent s’adona que no té programa, va actuant amb presses i malament, i en vuit anys quina és la gran obra que ha fet? Comprar el sindicat?, on s’han gastat dos milions per a un espai insuficient? El Centre Cívic? Què s’ha quedat petit i els jubilats necessiten més espai i a més no tenen serveis que tenien on estaven? L’espai de les mestresses de casa que també és multifuncional? Excepte això, quina és la gran obra que ha fet ERC? Sí, tombar el pavelló firal, deixar malmetre la plaça del mercat, el bar del parc dels xiribecs... Fa falta un canvi radical a la ciutat.- La residència de la tercera edat, amb un pressupost total de 12 milions, la tercera planta de l’hospital, l’estació d’autobusos, la piscina descoberta, la nova oficina de turisme, l’auditori del recinte firal, el tercer IES de tecnificació, la residència d’esportistes, el pàrquing soterrat de la plaça del mercat, la fi del parc dels xiribecs... confrontem això el que ha fet en vuit anys este govern, que dona la culpa a l’anterior i al coronavirus, quan també l’has passat les ciutats veïnes i mira com estan elles i com està Amposta.- Recuperar la qualitat assistencial, la prestació i el prestigi que tenia abans l’hospital comarcal, millorar el servei de la residència, tirar endavant la proposta de fer pisos amb serveis davant, millorar la seguretat, instarem a col·locar càmeres de videovigilància, i intentar recuperar aquella referència que era Amposta en el tema de l’oci nocturn, amb un objectiu, que els joves s’ho passen bé amb vigilància i seguretat i que no generen molèsties als veïns. Com? Fent una zona d’oci nocturn a un lloc on la gent puga anar a peu i no genere molèsties. I també molt important, intentar recuperar el Delta Sound Festival, no al mateix indret, però recuperar este gran festival que va arribar als 14 mil participants.- Hi ha una revifada i felicito a municipis com Tortosa i l’Aldea però Amposta s’hi ha quedat fora.. Hem de recordar que l’alcalde és el director territorial d’Empresa i Treball... quina gran empresa ha portat? McDonald's...- Diuen, diuen, tres mesos abans de les eleccions, que un grup inversor s’ha quedat uns terrenys però que potser ho veurem l'any 2024 o 2025, com molts dels projectes que ha presentat, jo ho posaria en reserva fins que no passe uns dies. Perquè diu que ha portat no sé quantes empreses i m’agradaria que les enumerés, i que ha creat 1.500 llocs de treball, no sé on són. Tant de bo m’equivoque i esta inversió no acabe sent fum i política d’aparador a tres mesos de les eleccions. Si més no molta gent visualitza que això són proclames electoralistes.- És una eina que et dona un coneixement del sistema públic de salut de primera mà, et dona la possibilitat de tindre relacions directes amb el president de la Generalitat, amb el conseller de Salut, coneixes als gerents dels principals hospitals i et dona un coneixement i una experiència molt important, n’he gaudit molt. Els primers quatre anys vaig compatibilitzar el càrrec d’alcalde i president del Consorci, en funció del resultat, si es donés la possibilitat de continuar, jo crec que podria rendibilitzar el càrrec per aconseguir nous equipaments i funcions en el tema de salut. Una de les coses que vaig aconseguir i no he nomenat és abans de deixar de ser alcalde és el projecte i pressupost del nou CAP1 d’Amposta, tenint reunions amb el director dels serveis sanitaris del Servei Català de la Salut. Et dona la possibilitat de fer relacions per aconseguir nous equipaments o increments de concerts per a l’hospital comarcal.- La gent jutjarà, en un període de greu crisi, si fem llistat d’equipaments, em sento molt satisfet, des d’un punt de vista professional, per l’hospital, la residència, el CAP, i en un moment determinat la unitat polivalent de salut mental va néixer a partir d’una iniciativa meua directa amb l’institut Pere Mata. En este temps he madurat, em prenc les coses amb certa distància, i t’adones que has de relativitzar molts temes, però el que tinc més clar és que cada vegada la gent valora que els escoltes, que quan parles els mires als ulls, no pots estar parlant amb la gent i estar mirant el mòbil... estos petits detalls la gent s'adona i intento inculcar a la gent que va en mi que siguen molt propers, tocar a la gent, d’escoltar, perquè estem vivint una etapa molt complicada i a la gent li cal suport, i l’administració més propera és l’Ajuntament, la gent necessita que estigues al costat seu.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola