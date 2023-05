El govern espanyol crearà una app per poder mesurar com es reparteixen les tasques domèstiques

La secretaria d'estat d'Igualtat,, ha anunciat que el ministeri que dirigeix Irene Montero. La idea és "conscienciar" i fer més equitatiu el repartiment entre homes i dones. Segons ha explicat Rodríguez, des del govern espanyol volen fer entendre de la necessitat de realitzarperquè les enquestes revelen que són les dones les que inverteixen molt més temps que els homes en aquestes tasques."És una aplicació molt semblant a les que s'utilitzen per mesurar el repartiment de despeses en els viatges", ha relatat Rodríguez,molt utilitzades especialment entre les persones joves. També ha assegurat que des del ministeri treballen en el seu disseny per ser "més audaces" en quin tipus d'activitats es mesuren, amb la finalitat queque suposen certes tasques de cures o a la llar. Rodríguez posava l'exemple: no és el mateix endreçar la cuina en 20 minuts que fer el dinar, anar a comprar productes o fer una neteja exhaustiva en la cuina en qüestió.Aquestes, insisteixen des d'Igualtat,per damunt dels homes en la majoria dels casos. La previsió és que estigui disponible per a descarregar a partir de les primeres setmanes de l'estiu. Ara bé, Rodríguez també ha deixat clar que aquesta aplicació -de la qual encara es desconeix el nom-Es dona per fet que també amb parelles de totes les sexualitats, no només les heterosexuals.

